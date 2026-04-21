O Rompeolas
Un mural por la neurodiversidad en el IES As Barxas.
La concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis (en la foto sonriendo a la cámara), se ha puesto manos a la obra con alumnos de 4º de la ESO de Plástica del IES As Barxas para «pintar» la igualdad en paredes del centro docente.Pronto estará listo este mural en un instituto en el que «cabemos todos».
Antón Iglesias se impuso a Félix Juncal
Félix Juncal 0-Antón Iglesias-1. Quiso el concejal cangués, también nacionalista, que destacáramos el resultado. Por fin se significó futbolísticamente el edil de Urbanismo, Antón Iglesias, que permanecía aletargado desde que aquel equipazo que ganó dos ligas seguidas con Zamora como referente, dónde estaba Alonso, el padre del Xabi Alonso, y Diego, que conformaban un centro del campo único y versatil. Félix Juncal se quedó, como se queda muchas veces, cuando acude a la Xunta a reclamar subvenciones. Nos dicen que una de las exigencias del alcalde de Bueu para el equipamiento de las viviendas de protección que se van a construir en la villa, que los colchones sean rojiblancos, pero con el confort actual.
Desplazamientos en bloque a Santiago, no
A ver, el gobierno local tiene que evitar desplazarse a Santiago en bloque, de lo contrario queda el Concello, como ayer, vacío de políticos con dedicación. No hace falta que vayan los representantes de todos dos o tres partidos y el concejal del ramo. Y menos un lunes, cuando los vecinos se despiertan.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»