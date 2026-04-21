Un mural por la neurodiversidad en el IES As Barxas.

La concejala de Benestar Social de Moaña, María Sanluis (en la foto sonriendo a la cámara), se ha puesto manos a la obra con alumnos de 4º de la ESO de Plástica del IES As Barxas para «pintar» la igualdad en paredes del centro docente.Pronto estará listo este mural en un instituto en el que «cabemos todos».

Antón Iglesias se impuso a Félix Juncal

Félix Juncal 0-Antón Iglesias-1. Quiso el concejal cangués, también nacionalista, que destacáramos el resultado. Por fin se significó futbolísticamente el edil de Urbanismo, Antón Iglesias, que permanecía aletargado desde que aquel equipazo que ganó dos ligas seguidas con Zamora como referente, dónde estaba Alonso, el padre del Xabi Alonso, y Diego, que conformaban un centro del campo único y versatil. Félix Juncal se quedó, como se queda muchas veces, cuando acude a la Xunta a reclamar subvenciones. Nos dicen que una de las exigencias del alcalde de Bueu para el equipamiento de las viviendas de protección que se van a construir en la villa, que los colchones sean rojiblancos, pero con el confort actual.

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A ver, el gobierno local tiene que evitar desplazarse a Santiago en bloque, de lo contrario queda el Concello, como ayer, vacío de políticos con dedicación. No hace falta que vayan los representantes de todos dos o tres partidos y el concejal del ramo. Y menos un lunes, cuando los vecinos se despiertan.