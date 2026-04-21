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Luis Piedrahita llega a Cangas con su nuevo espectáculo «Políticamente correcto»

La función está prevista para el viernes en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela

Luis Piedrahita en su monólogo.

Luis Piedrahita en su monólogo. / Fdv

Cristina González

Cangas

La localidad de Cangas recibe este viernes a uno de los grandes humoristas y monologuistas de la escena española como es Luis Piedrahita, que representará en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela su último espectáculo «Políticamente correcto», en el que aborda la libertad.

El monologuista bromea con el horóscopo, que es una prueba incontestable de que nuestro destino está escrito en las estrellas, y sobre todo las autocaravanas, que es la prueba de que está escrito en los mapas de carreteras. En este monólogo, Piedrahita arremete con la furia destructiva de un cachorro contra temas como la anguila eléctrica, el pelo público, la leche de soja, la lluvia o la libertad de expresión.

Son temas polémicos que trata sin miedo «porque el miedo espanta la risa y recíprocamente la risa espanta al miedo», como señala en la sinopsis del espectáculo, un monólogo con algo de magia, imprescindible para entender el origen de los miedos y nuestras esperanzas.

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La función está prevista para las 20.30 horas y las entradas están a la venta, de forma anticipada en Ataquilla.com (en google:ataquilla cangas), y el mismo viernes, en la taquilla del auditorio dos horas antes de la función. El precio, desde los 22 euros.

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