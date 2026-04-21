El IES Johan Carballeira, finalista en el certamen «Reimagina la ciencia»

El IES Johan Carballeira es uno de los tres finalistas en la fase autonómica del certamen «Reimagina la ciencia», que impulsan la companía médica Novartis y la asociación Big Van Ciencia. El objetivo de este concurso es acercar el conocimiento científico a través de las artes escénicas, por lo que se anima al alumnado a plasmar sus conocimientos sobre la investigación clínica y el tratamiento del cáncer mediante la creatividad y el humor.

Los tres centros que representan a Galicia son el IES Johan Carballeira, el IES do Castro (Vigo) y el IES Ponte Caldelas. La gala autonómica se celebrará el 28 de abril en Santiago, al mismo tiempo que la de Barcelona, Madrid y Sevilla. «Reimagina la ciencia» llega este año a su quinta edición y una de las novedades es que estas galas se celebrarán de manera simultánea, con eventos presenciales y conexiones vía «streaming» para un formato a nivel nacional y multisede. Así, el martes se conocerán los ganadores autonómicos y el proyecto premiado a nivel nacional.