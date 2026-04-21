El gobierno de Cangas estudia la viabilidad de limitar los aforos a distintos lugares de las parroquias de O Hío y Aldán en verano

Todas las posibilidades están abiertas. Acabar con los problemas de tráfico a las playas en verano es un objetivo claro del gobierno y para ello está dispuesto a explorar todas las iniciativas que se presenten. El año pasado se siguió la línea del transporte público a las playas, con resultado desigual (la empresa afirma que fue un fracaso total, mientras que el gobierno tripartito la defiende como una fórmula que es válido y que está dispuesto a continuar). Ahora, el ejecutivo está dispuesto a dar un paso más: estudia la contratación de una empresa para que valore formalmente y jurídicamente la viabilidad de limitar los aforos y accesos a determinados puntos de las parroquias de O Hío y Aldán.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, considera que hay argumentos, para nada peregrinos, que refrendan esta iniciativa. Entre ellos figura algo que ronda en la cabeza de muchos vecinos de Cangas, concretamente de O Hío: la posibilidad de una evacuación en caso de incendio grave se antoja muy limitada, por no decir imposible. Se habla no solo de la dificultad que tendrían para salir los coches que hubiesen llegado a las playas de O Hío, por ejemplo, sin de la que tendrían los servicios de emergencia, llámense bomberos, forestales, brigadas contraincendios, Protección Civil, para entrar en determinados lugares de O Hío. Sus carreteras estrechas, llenas de coches aparcados en ambas direcciones dificultarían, por no decir que imposibilitarían, ,según entiende el gobierno local, una evacuación y una lucha eficaz contra un incendio devastador, como muchos que se vivieron el año pasado en Galicia. Xiana Abal manifiesta que si el Concello es el responsable penal, debería tener poder ordenar su territorio, algo que ahora mismo no tiene.

Hay un antecedente e la limitación de aforos. El que emprendió el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, cuando en plena recuperación de la normalidad en la pandemia por coronavirus optó por limitar los accesos a las playas. Puso límites y obligó a los propietarios de los vehículos que accedían a las zonas de playa a estacionar mucho más lejos de los arenales. El propósito era que no hubiera un efecto llamada, todo lo contrario, una fórmula para desactivar a los ansiosos bañistas que venían en busca de sol tras meses encerrados. En su momento, la oposición municipal ya intentó llevar a los tribunales de justicia la medida, que siempre se adoptó con mucha mano ancha. Ahora, el gobierno local ve en la fórmula de los aforos una manera de disuadir a los bañistas a que acudan a los puntos más conflictivos de tráfico en O Hío y Aldán. Este sistema, al mismo tiempo, potenciaría el transporte público. Porque si los bañistas no pueden acudir en sus propios vehículos, acudirían al transporte público.

No solo hay antecedentes, también hay escritos que desde el Concello de Cangas se remite todos los años a Capitanía para informar de los servicios sanitarios, de un plan de emergencias del que le queda constancia al Servicio del 112 para que pueda realizar los avisos oportunos en caso de un incendio, que es lo que más hace hincapié el gobierno local en su defensa de emplear fórmulas para evitar que O Hío sea un caso, como sucedió el pasado año. Basta recordar las manifestaciones de vecinos que se producían los fines de semana, con gente cruzando un paso de peatones en Igrexario que impedían la circulación. En estas protestas incluso se produjo el atropello de un vecino por parte de un foráneo que acudía a una de las playas de la parroquia.

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El gobierno local de Cangas reconoce que puede que la medida sea impopular, pero también se muestra prudente y advierte de que no se va a poner nada en marcha si la empresa a la que contrate el Concello de Cangas no informe si es viable y legal la limitación de accesos y aforos. El ejecutivo local sigue, todavía, estudiando si es viable económicamente implantar el SIMU (Servicio de Interés Municipal) , que fue la propuesta que realizó la Xunta de Galicia cuando Cangas acudió a plantear los problemas de viabilidad que tenía en verano y a solicitar más horarios para los autobuses que cubren la línea.