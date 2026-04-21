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Enredos de Verán, un plan para los más pequeños

La programación del Concello de Cangas se llevará a cabo del 22 de junio al 28 de agosto

Momento de la presentación de Enredos de Verán en el salón de sesiones de Cangas

Momento de la presentación de Enredos de Verán en el salón de sesiones de Cangas / Gonzalo Núñez

Juan Calvo

Cangas

El Concello de Cangas presentó la programación de Enredos de Verán, que se llevará a cabo del 22 de junio al 28 de agosto. En el acto, celebrado en el salón de sesiones, estuvo presente la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y la concejala de Cultura, Xiana Abal (BNG), además de las técnicas de este departamento.

Cultura programó los Enredos de Verán de este año teniendo en cuenta tres líneas de actuación, con la gran novedad de que se retoman los campamentos externos, en colaboración con la Xunta de Galicia. La primera línea de actuación: Enredos, son los tradicionales campamentos de día que se localizarán en tres centros escolares diferentes para facilitar los desplazamientos de las familias: Espiñeira, San Roque y Nazaret (para niños de 3 a 12 años escolarizados), de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.

La segunda línea en la que trabajó el departamento de Cultura es la de los Campamentos Náuticos. Se trata de cuatro turnos náuticos a través de convenios de colaboración con el Club de Mar Ría de Aldán y el Club Náutico de Rodeira. Una actividad que está destinada a niños de 6 años o más que sepan nadar.

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El campamento externo es la tercera línea de trabajo. Se retoma esta actividad que tuvo tanto éxito y que se tuvo que suspender durante la pandemia. Se trata de un campamento de ocho días en una localización aún por determinar que puede ser A Sinas o Viveiro. Se desarrollaría del 21 a 29 de junio en A Sinas y a finales de agosto en Vive ro. Dado que no se pueden ofrecer más detalles hasta que el Concello reciba la confirmación de la concesión de los campamentos, se abrirá una periodo de preinscripción, coincidiendo con las otras actividades y se otorgará prioridad a las personas que se preinscriban, hasta un total de 45 participantes. Según el Concello, en Enredos do Verán acostumbran a participar entre 400 y 500 niños

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