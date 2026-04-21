Detenido un conductor cangués tras una espectacular persecución nocturna que llegó hasta Moaña
La Policía de Cangas lo detuvo a las 03 horas en Rodeira, cuando había aparcado cerca de su casa
Cangas vivió en la madrugada de hoy una espectacular persecución durante la madrugada de la Policía Local que iba detrás de un conductor cangués, de 26 años que responde a las iniciales de P.Y.A. que conducía a alta velocidad y con temeridad por el medio de la villa, saltántose semáforos y tomando varias rotondas en dirección contraria. Los agentes llegaron a entrar en el municipio de Moaña persiguiendo al individuo, que llegó a alcanzar velocidades de 110 y 120 kilómetros por hora en su transitar entre los concellos de Cangas y Moaña a través de la carretera PO-551.
La pareja de la Policía Local de Cangas que estaba de guardia, en un momento dado, perdió la pista del conductor a la fuga. Los agentes optaron por ser prudentes y no forzar una persecución a tan alta velocidad para evitar males mayores. Así que prefirieron esperar. Regresaron a Cangas y sobre las 03.00 horas, en su rutina de patrulla, pudieron ver que el vehículo al que estaban persiguiendo se encontraba aparcado en la zona de Rodeira, con el conductor en su interior. Procedieron de inmediato a detenerlo y a practicarle la prueba de alcohol en sangre, en la que dio positivo.
La Policía Local de Cangas imputa a P.Y.A. un delito de contra la seguriad vial por conducción temeraria, poniendo en peligro la integridad de las personas.
Por otra parte, durante el pasado lunes, la Policía Local también detuvo a dos cangueses que conducían sin carné y a uno de ellos se le de confiscó 5 gramos de cocaína.
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