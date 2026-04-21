Costas del Estado y Portos de Galicia responden al Concello de Cangas que no les consta que haya un pantalán de séptima lista en Vilariño

El gobierno local de Cangas aprovechó su estancia el lunes en Portos de Galicia para mostrar su preocupación por el hecho de que, después de un año, todavía hay material peligroso sin retirar, del incendio que calcinó un yate en Vilariño, en la confluencia con el río Esteiro. La respuesta no se hizo esperar: al citado ente público no le consta la presencia de un pantalán en Vilariño, ni que sea de Séptima Lista.

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez. Atiende a manifestar que, si lo hay, no es de su competencia. La noticia cogió de sorpresa a la expedición canguesa que se había desplazado a Santiago de Compostela, por lo que durante el día de hoy se habló con Costas para determinar si el citado pantalán de Vilariño era de su competencia. La respuesta también fue que no, según manifestó el propio concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, que mostró su perplejidad por la situación.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se puso en contacto con el delegado de Costas del Estado, Miguel García, telefónicamente. Quedaron de mantener el jueves una reunión al mediodía y hablar de esta y otras cuestiones que preocupan al tripartito, pero, en principio, también consideraba que en Vilariño no había un pantalán que fuera competencia de Costas del Estado. Solo falta decir que el pantalán es competencia de Litoral de la Xunta de Galicia, tal y como está de compleja la cuestión competencial. El Concello no quiere ser también el que asuma este trabajo de limpieza, cuando, una vez más, se trata de una cuestión que es competencia de otra administración.

El incendio se produjo en verano pasado en el yate «Arneles», en el puerto de Vilariño, junto a un montón de nasas que también quedaron calcinadas. El fuego comenzó en dos nasas para capturar pulpo estibadas en el muelle de donde estaba amarrado este yate de recreo, de alrededor de 11 metros de eslora y cinco de mangas, con el casco de poliéster.

Los testimonios apuntan a que el fuego pasó de los aparejos al barco de recreo debido al viento, pese a que una persona intentó soltar amarras y sufrió quemaduras de carácter leve. Cuando se logró arrastrar el yate a la rampa de varadas ya estaba ardiendo y los intentos de sofocar el fuego fueron inútiles hasta la llegada de los equipos de emergencia. La columna de humo negro y tóxico fue visible en toda la ría de Aldán y el olor a quemado se percibía desde la urbe de Cangas.

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El ejecutivo local también pretende abordar con Costas del Estado la reducción del ENIL de Balea y y la desafectación que solicitó Portos de Galicia al Ministerio de Transición Ecológica de la zona que ocupan las alamedas de Cangas y el parque infantil situado en las inmediaciones de la estación de autobuses de Cangas. El gobierno local se balancea en un columpio competencial. El lunes, Portos de Galicia trasladó al Concello que él ya había hecho lo que tenía que hacer: trasladar al Ministerio de Transición Ecológica la petición, hecha hace ya un año. Por eso preguntará la regidora local a Costas del Estado a qué se debe este retraso. También debatirá con la citada administración la reforma de una plaza en Vilariño, al lado del polémico edificio que se construyó.