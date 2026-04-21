El Concello de Moaña fija para el 8 de junio el inicio de las obras en el pabellón de O Rosal

El concejal de Deportes del Concello de Moaña, Rubén Viéitez (BNG),junto a la alcaldesa, Leticia Santos, mantuvo un encuentro con la empresa Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras, (Dexo) adjudicataria de la mejora del pabellón de O Rosal, y el arquitecto técnico municipal y director de la obra para fijar la fecha de inicio de los trabajos que se será el 8 de junio, tal y como confirma el edil. La empresa es la misma que elaboró la reforma de la piscina municipal y ahora afrontará este nuevo trabajo en Moaña por importe de 170.642 euros, con un ahorro para las arcas municipales de 20.000 euros sobre el precio de licitación de esta mejora que se financia con cargo al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación, que amplió el plazo para la ejecución de las obras hasta finales de octubre.

La fecha se acuerda para no afectar a los clubes deportivos que hacen uso de las instalaciones y que todavía están con el calendario de competiciones oficiales. Sí que dejan sin dos semanas de uso al Instituto de As Barxas que usan el pabellón por las mañanas para sus clases de educación física, pero "se priorizó que los clubes puedan empezar la temporada siguiente con la obra rematada". La previsión es que los clubes empiezan a entrenar en agosto y para entonces el Concello confía en que la obra, que tiene un plazo de ejecución de dos meses, esté rematada. El edil confía en que la obra vaya a buen ritmo y el pabellón pueda estar operativo ya para agosto y los clubes puedan disponer de las instalaciones. Los clubes que hacen uso habitual de estas instalaciones son el Balonmán Moaña, Balonmán Samertolaméu y Escola Futsal Morrazo y su reubicación durante las obras resultaría muy complicada, ya que los tres pabellones de Moaña mantienen en la actualidad un calendario de uso muy intensivo.

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El proyecto de mejora del pabellón contempla la renovación de toda la carpintería interior en la zona de vestuarios y la eliminación de cuatro de las unidades existentes, de forma permanente que separan vestuario y duchas. Contempla también la instalación de sistema de taquillas y bancos con percheros, además de zapatilleros de material fenólico resistente a la humedad en los vestuarios; la colocación de ocho nuevas luminarias LED de 200w, la adquisición de una carretilla elevador de brazo extensible de 11 metros y un juego de porterías; la instalación también de un sistema de motorizado de canastas existentes, de ventilación mecánica, nueva impermeabilización, sustitución de la zona exterior ajardinada por pavimento de hormigón para permitir la maniobra de vehículos de emergencia y servicio y la retirada del panelado de madera, entre otras mejoras.