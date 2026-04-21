Cangas quiere recuperar el viejo edificio de la UAD en cinco años

El gobierno de Cangas dejó claro en la Comisión paritaria de seguimiento del acuerdo de traspaso de las Unidades de Atención a Drogodependientes (UAD), reunida en la tarde del lunes, que quiere recuperar el edificio que ahora mismo ocupa este servicio que ya está plenamente adscrito al Sergas. Ubicado en la avenida de Ourense, el inmueble fue recuperado por el Concello de Cangas en su día para albergar el servicio. El ejecutivo local considera que Cangas tiene un déficit grande de edificios públicos municipales, de ahí su intención inequívoca de recuperar el inmueble. Según el convenio firmado entre Sanidade y el Concello de Cangas, la cesión del edificio será solo por cinco años. Lo que no salió a la luz son las previsiones que tiene el gobierno local para con este inmueble de piedra.

También se habló en la mencionada comisión paritaria de las cuentas que ambas partes tenían que realizar. La Xunta pidió al Concello que le pasara la cuantía proporcional a los meses que este servicio era completamente autonómico. Así, el Concello de Cangas tiene que realizar liquidaciones de gastos como la electricidad, seguros, agua, basura, mantenimiento de informática y telefónicas, entre otras. Además, también tiene que liquidar la paga extra del mes de diciembre.

El Concello de Cangas, respecto a otros concellos en los que también había este servicio de la UAD, cuenta con la ventaja de que todo el personal estaba estabilizado, lo que es una ventaja para ambas administraciones y también para los propios trabajadores. Como señala la edil de Facenda y Personal del Concello de Cangas, Xiana Abal, habrá más reuniones de la mencionada comisión paritaria para tratar de que quede no queden cabos sueltos.

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El traspaso del servicio de la UAD al Sergas es fruto de un acuerdo entre la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) con la Xunta de Galicia. La cesión del inmueble al Sergas se realiza por 20 años y el plazo se entenderá prorrogado por tácita reconducción mientras no exista una oposición o acuerdo contrario entre las partes. Sanidade asumirá todos los gastos, tanto del personal como del mantenimiento del mismo y el Concello de Cangas se reserva la facultad de inspeccionar el espacio para garantizar que el mismo es utilizado de acuerdo con los términos de la autorización.