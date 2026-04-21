Las bibliotecas de Bueu tienen 850 socios y superan los 11.200 préstamos

Este jueves se celebra el Día del Libro y con este motivo desde la Concellería de Cultura de Bueu aprovechan para organizar una serie actividades especiales para fomentar el hábito de la lectura entre la población, como la iniciativa "Cita a cegas co libro". También es un buen momento para hacer balance del número de lectores registrados en las bibliotecas municipales y de los préstamos. Unas cifras que constatan que hay casi 850 carnés de usuarios y que en 2025 el conjunto de esa población lectora se llevó a casa en préstamo un total de 11.230 volúmenes. Este último dato es especialmente significativo porque supone un crecimiento superior al 40% con respecto a 2024, que se cerró con 7.837 títulos prestados.

Durante esta semana la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu y la de Beluso, en la Casa do Pobo, acogen sendas exposiciones sobre publicaciones y autores locales o vinculados a Bueu. Al mismo tiempo, desde los servicios bibliotecarios municipales se propone a la ciudadanía una cita a ciegas literaria. "Haberá unha selección de libros envoltos, sen amosar a súa portada e as persoas que se acheguen deberán escoller un a cegas", explica la edil de Cultura, Carmen García. Y entre este miércoles y el viernes habrá una serie de regalos literarios para quienes se acerquen a las bibliotecas municipales.

El recuento realizado por los servicios bibliotecarios ofrece algunos datos curiosos. El socio lector más veterano tiene 93 años de edad y el más joven solo seis meses. Y si nos fijamos en los títulos los libros más demandados son "Golpes de luz", de Ledicia Costas, en la categoría de literatura en gallego para adultos; "Las que no duermen NASH", de Dolores Redondo, en el caso de literatura en castellano para adultos; "Que jaleo Timoteo" de Gracia Iglesias y "Cocorico" de Marisa Núñez, en literatura infantil en castellano y en gallego respectivamente; "Invisible", de Eloy Moreno y "O que sei do silencio" de Andrea Maceiras, en literatura juvenil en castellano y en gallego.

También es posible desglosar cuáles son los autores con más préstamos entre la población lectora de Bueu: Pepe Carreiro en infantil en gallego, Ledicia Costas en juvenil en gallego, Castelao en adulto en gallego, Eloy Moreno en juvenil en castellano y Dolores Redondo en adulto en castellano.

Exposición con libros de autores de Bueu o vinculados al municipio en la Biblioteca Torrente Ballester. / T.G.

En el último año el número de socios de las bibliotecas de Bueu creció en 153 personas, de los 695 carnés de 2024 a 848 en 2025. "Isto demostra a importancia de investir recursos en novos espazos, como a rehabilitada Biblioteca Torrente Ballester de Bueu, onde desde a súa apertura rexistráronse 106 novos usuarios infantís, multiplicando por sete os datos anteriores", destaca Carmen García. La concejala aprovecha para adelantar que en las próximas semanas se pondrá en marcha una nueva edición del programa "Contos na biblioteca", que está dirigido al público infantil.

Uno de los retos del departamento es completar equipamiento para la Biblioteca Torrente Ballester. Desde la Concellería de Cultura apuntan que está a punto de presentarse una solicitud de subvención a una convocatoria de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes orientada a la creación o mejora de infraestructuras. En este caso se pretende dotar de mobiliario el salón de actos de la planta baja, que incluiría un estrado para conferencias, 120 sillas para el público y mesas para los cursos de formación que se desarrollan habitualmente en este espacio. Este proyecto está presupuestado en 42.236 euros y la ayuda solicitada asciende a 33.789 euros, que se corresponde con el 80% del total.

La responsable de la Concellería de Cultura aprovecha las celebraciones alrededor del Día del Libro para agradecer el trabajo y el esfuerzo del personal de las bibliotecas para su buen funcionamiento y para mejorar el servicio. El pleno celebrado este mes incluía entre sus acuerdos la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que incluía como novedad el cambio en el contrato de la auxiliar administrativa de la biblioteca de Beluso, que pasa de media jornada a completa.