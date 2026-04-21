El Banco de Alimentos moviliza a 50 voluntarios en el Mayo Solidario

La comarca de O Morrazo afronta un nuevo Mayo Solidario, los próximos días 8 y 9 de mayo, a cargo de la Fundación Provincial Banco de Alimentos que volverá a ir de la mano, en esta segunda Operación Kilo del año, con la cadena de alimentación Gadis.

La campaña, completamente consolidada, se desarrollará durante todo el mes de mayo, aunque la conocida como marea azul reforzará su presencia el segundo fin de semana del mes. Estarán enfundados con el peto azul en una treintena de establecimientos en la provincia, y en concreto en O Morrazo en las tiendas ubicadas en Bueu y Marín.

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El Mayo Solidario volverá a desarrollarse de forma mixta, por lo que las personas podrán donar alimentos físicos como realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Los donativos económicos quedarán depositados en la propia cadena Gadis que el Banco de Alimentos irá retirando de cada supermercado, en función de las necesidades diarias. Todas las aportaciones dinerarias se convertirán en alimentos de primera necesidad. Para participar como voluntario hay que anotarse en www.bancoalimentosvigo.org.