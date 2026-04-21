Augas Limpas pide una mesa con todos los partidos de Cangas para devolver la Zona A a Aldán

La Plataforma Augas Limpas de Aldán y O Hío, integrada por colectivos vecinales y profesionales vinculados al mar, sigue moviendo ficha para que se pongan fin a los vertidos en esta ría y vuelva a recuperar su categoría de Zona A de máxima calidad para el marisqueo, que perdió el mes pasado al pasar a ser Zona B, lo que obliga al marisco a pasar por depuración.

Desde la Plataforma, y tras la concentración de protesta del pasado sábado, hacen un llamamiento a todos los partidos políticos para que se constituya una mesa conjunta u otra fórmula colaborativa que elabore un plan de acción para que esta ría de Aldán-O Hío recupere íntegramente la categoría A.

Considera que en esa mesa también debería de participar la UTE del ciclo del agua. «Tratase de consensuar e fixar unha folla de ruta, acompañada dunha memoria económica, que teña continuidade no seguinte ciclo electoral. É momento de pasar das palabras aos feitos».

La oferta de la Plataforma se realiza tras la concentración del sábado en la alameda de Aldán en donde se colocaron emoticonos con cara enfada y el lema «¡¡Desde aquí vértense fecais que contaminan a ría!!». Recuerda la Plataforma que este pasado fin de semana, en sus redes sociales, el PP afirmaba asumir el objetivo de que la ría sea la primera de Galicia en alcanzar en su totalidad la clasificación de Zona A, como reclama esta plataforma. En este sentido, desde ella señalan que siempre consideraron que es un objetivo alcanzable si se rema juntos y le consta que todas las fuerzas políticas de Cangas (AV, BNG, EU, PP y PSOE) opinan lo mismo.

Aseguran que en muchas ocasiones la ciudadanía critica a la clase política por ejercer su trabajo de forma destructiva con el fin de permanecer o alcanzar el poder, pero sin interesarse por trabajar sumando fuerzas de manera constructiva, aunque en lo relacionado con la contaminación en esta ría «pode que se estea dando un cambio». Entienden que el gobierno local tripartito (BNG, PSOE y EU) no puede conseguirlo en solitario, ya que no dispone de los recursos económicos, una carencia que es común a la totalidad de los municipios costeros de Galicia. Tampoco tiene fuertes apoyos institucionales fuera de O Morrazo.

Con respecto al PP, desde la Plataforma señalan que tampoco puede hacerlo en solitario porque no gobierna en Cangas, pero sí lo hace en la Diputación provincial y en la Xunta de Galicia. «AV conta cunha responsabilidade institucional relevante», señala mientras no hace referencia al PSOE. Sí que indica que la atención mediática sobre este problema es creciente, así como las muestras de preocupación vecinal y que llevan al PP a presentar una moción en el próximo pleno. La Plataforma espera una rápida adhesión a la propuesta para crear esta mesa, dada la voluntad manifiesta de todos los grupos.

Celebración del Día da Nosa Ría

En la jornada de este miércoles, la Plataforma celebra el Día Mundial en la Tierra como el Día da Nosa Ría. Más de 300 escolares de los centros CEIP de O Hío, CPR Sagrada Familia y CEIP Espiñeira participan en el proyecto Plancton de Afundación, con la colaboración del Concello y la Asociación de vecinos Pedra Amarrada de Vilariño.

Los alumnos retirarán basura y plantas invasoras en los arenales de San Cibrán, Os Picos y Vilariño. Habrá una zona reservada en la playa de Vilariño para los adultos. Mientras, en la alameda de Aldán permanecerán expuestos 70 carteles elaborados por el alumnado de 5º y 6º de los tres colegios. En estos trabajos expresan sus sentimientos cara al mar.

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A las 12.45 horas y tras una merienda, se hará una puesta en escena uniendo las manos en una fila infinita a lo largo del arenal de Vilariño y leerán, con megafonía sus comunicados y lemas. Sólo los niños tendrán la palabra en la conmemoración de este día que rematará sobre las 13.30. Las personas voluntarias que quieran participar en la organización pueden presentarse a las 09:00 en la Alameda, equipadas con un chaleco reflectante y las que quieran hacerlo en la limpieza pueden incorporarse según su disponibilidad horaria.