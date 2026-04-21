Arturo Lezcano presenta "O país invisible" en Bueu
El autor y periodista estará este miércoles en el Centro Social do Mar
R.M.
Bueu
La Librería Miranda organiza este miércoles la presentación del libro «O país invisible», del escritor y periodista Arturo Lezcano y editado por Libros del KO. El evento será a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar y el autor estará acompañado de Pancho Tristán. El libro aborda el gran fenómeno de la diáspora y emigración gallega a América.
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