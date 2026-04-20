Portos de Galicia permite al Concello reparar la nave de deportes náuticos

Tras un invierno lleno de incidencias en la nave de deportes náuticas de Cangas, el Concello había adquirido el compromiso con los usuarios de reparar los numerosos daños en la cubierta que había dejado ese casi interminable tren de borrascas que transitó durante el invierno. El miembros del tripartito, encabezados por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) acudió este lunes por la mañana a Santiago de Compostela a mantener una reunión con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, porque la nave en la que se pretende actuar con fondos propios es de competencia autonómica. El Concello necesita autorización de la Xunta. Portos de Galicia no puso inconveniente, solo pidió al gobierno que presentara el proyecto correspondiente a la reforma.

José Antonio Álvarez confirmó que trataría con mayor celeridad la autorización para que se puedan ejecutar las obras lo más pronto posible. Durante el pasado verano, parte de la cubierta cayó y provoccó daños importantes en el interior de la nave de deportes náuticos, especialmente en el material que alberga el Club Vila de Cangas, que es la asociación que utiliza esta nave como su sede.

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Los miembros del gobierno local que acudieron a la reunión aprovecharon para pedir explicaciones al presidente del citado ente público, José Antonio Álvarez, sobre la reversión de los terrenos portuarios declarados inecesarios a la Administracion del Estado, para su posible transferencia al Concello. Es un proceso que lleva años en lista de espera. José Antonio Álvarez trasladó la alcaldesa que la mencionada propuesta de reversión fue aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia el pasado 7 de abril del año 2025 y remitida al Ministerio de Transición Ecológica. La zona que reclama el Concello está conformada por la Alameda Vella, donde se celebra el mercadillo, los jardines de Félix Soage y el parte infantil que hay en las inmediaciones de la estación de autobuses.