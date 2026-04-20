La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo

Galicia acogerá este próximo verano un nuevo festival de música electrónica: Klubers. La cita se desarrollará durante la tarde del 1 de agosto y la madrugada del 2 en el Miradoiro da Fontenla, en Domaio (Moaña), a los pies de la ría de Vigo. Por el momento, la organización ha anunciado la presencia del disyóquey venezolano Gustavo Domínguez, «uno de los nombres emergentes más sólidos en la cultura house», y promete desvelar «más sorpresas, tanto de figuras españolas como internacionales».

Con dos escenarios -uno destinado a artistas emergentes locales-, Klubers «espera acoger a unos pocos miles de amantes de la música house de toda Galicia», explican desde el seno del festival a través de una nota de prensa. El evento se desarrollará desde las 18.00 horas del 1 de agosto a las 4.00 h de la madrugada ya del día 2, albergando a las 21.00 h «su instante más pintoresco con la puesta de sol».

En el Miradoiro da Fontenla, arropado por una basta vegetación y totalmente alejado de núcleos poblacionales, sonarán ritmos tanto del propio house como de tech house, deep tech, afro house, jackin house y disco & funk. Las entradas para asistir ya se pueden adquirir desde 18 euros a través de la web de la cita.

Este escenario natural acogió en 2022 y 2023 otro festival de música electrónica, el Brétema, así como varias ediciones del Morrasound Rock Fest.

Klubers, de la Sala Rouge a festival

Klubers se trata de una marca de eventos de música house fundada por el vigués Mario Vice, DJ, productor y promotor que atesora más de dos décadas de trayectoria en el área. Desde el 2022, organiza en la Sala Rouge una fiesta de electrónica con notoriedad incluso más allá de las fronteras gallegas.

El propio Vice mantiene el logro de ser el primer disyóquey de Vigo nominado a mejor artista revelación en los Vicious Music Awards, en 2025, los premios de música electrónica más prestigiosos del país.

Klubers se suma, así, a otros festivales en el área de Vigo del género como el Wake Up! -celebrado a comienzos de mes en el Ifevi-, Furiosa y Salitre. En Santiago destaca el WOS y en A Coruña, el Fanzine, con éxito ambos a nivel europeo.