El nuevo edificio de As Lagoas, casi a punto y luce sin el vallado de obra

El solar de la manzana 3 de As Lagoas, en Bueu, quedó completamente cerrado hace justamente dos años con un vallado de obra para iniciar la construcción del primer edificio de vivienda colectiva desde la crisis inmobiliaria. Ahora los trabajos están a punto de finalizar y el inmueble ya luce sin todo el vallado metálico perimetral. La empresa contratista lo retiró durante estos días, señal inequívoca de que la construcción del edificio, con 59 viviendas, están a punto de acabar.