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Urbanismo en Bueu

El nuevo edificio de As Lagoas, casi a punto y luce sin el vallado de obra

El edificio de As Lagoas, en el centro de Bueu, ya sin el vallado de obra.

El edificio de As Lagoas, en el centro de Bueu, ya sin el vallado de obra. / Gonzalo Núñez 

David García

Bueu

El solar de la manzana 3 de As Lagoas, en Bueu, quedó completamente cerrado hace justamente dos años con un vallado de obra para iniciar la construcción del primer edificio de vivienda colectiva desde la crisis inmobiliaria. Ahora los trabajos están a punto de finalizar y el inmueble ya luce sin todo el vallado metálico perimetral. La empresa contratista lo retiró durante estos días, señal inequívoca de que la construcción del edificio, con 59 viviendas, están a punto de acabar.

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