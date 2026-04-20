Medio Ambiente convoca la Mesa de Ons para el 29 de abril en Vigo

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha cumplido con su compromiso y antes de concluir el mes de abril convoca la Mesa de Ons. La cita será el próximo miércoles 29 de abril a las 11.00 horas en Vigo, en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas en el Edificio Cambón. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural trasladó este lunes al Concello y a los portavoces municipales la convocatoria, con un orden del día que incluye cuatro asuntos, además del habitual turno de ruegos y preguntas. Los temas que pone encima de la mesa el departamento autonómico son el seguimiento y respuesta a las consultas realizadas a la Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, que se entiende que son sobre las viviendas de los isleños; la bonificación del billete de barco para los vecinos; el suministro eléctrico; y las obras que se están ejecutando en la isla por parte de las distintas consellerías y las posibles actuaciones de futuro.

La convocatoria de la Mesa de Ons llega después de que el pleno de Bueu reprobase por segunda vez en menos de un año a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Un acuerdo adoptado en la sesión de marzo después de los problemas registrados con la electricidad en la isla y por la demora en esta reunión, que en teoría debería haberse celebrado antes de concluir el ejercicio 2025. Desde la consellería optaron por esperar a que transcurriese el primer periodo de temporada alta en el parque nacional, que coincide con las fechas de Semana Santa.

En la actualidad la Xunta de Galicia tiene en marcha en la isla los trabajos dentro del proyecto para la mejora de espacios públicos y la rehabilitación de la capilla original de San Xaquín, que data de 1848. También tiene adjudicado el contrato para la construcción de una nueva pasarela de madera para el acceso a la playa de Area dos Cans.

En la Mesa por Ons tienen representación todos los grupos municipales de la corporación y la asociación de vecinos. En último acuerdo plenario para exigir su convocatoria se reclamaba la asistencia de la conselleira de Medio Ambiente y el titular de la Conselleira de Cultura, José López Campos.