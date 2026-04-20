Localizan a un conductor con droga en Bueu
De 53 años, circulaba en un coche cuando le dio el alto la patrulla de la Guardia Civil de Marín
Portaba 10,5 gramos de cocaína y 1,7 de heroína, además de 230 euros en metálico
Un vecino de Bueu, de 53 años y con antecedentes penales, está investigado por la Guardia Civil de Marín por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La identificación se produjo el pasado día 18 de abril durante la realización de un punto de verificación de seguridad ciudadana en la carretera EP-1303, que une Banda do Río con A Portela. La patrulla dio el alto el alto a un turismo, cuyo copiloto manifiestó una actitud nerviosa.
Tras estos hechos, se procede a realizar un registro superficial, localizando en la parte del copiloto en el interior de una cartera 20 envoltorios pequeños de plástico con una sustancia blanquecina en su interior, aparentemente cocaína. Además, se localizan otros dos envoltorios con una roca de la misma sustancia y otro envoltorio con otra sustancia la cual presumiblemente es heroína.
Así mismo, se le intervinieron 230 euros en billetes de 5, 10 y 20 euros.
Realizado el pesaje y análisis de la sustancia se verifica que portaba 10.55 gr. de cocaína y 1.7 gr. de heroína, por lo que se procede a la investigación del varón por un presunto delito de tráfico de drogas
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