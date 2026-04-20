La humanización de San Martiño está a punto de empezar y el núcleo histórico de Moaña estará en obras hasta marzo de 2027

La ambiciosa humanización del núcleo histórico de San Martiño, la parroquia originaria de Moaña, está a punto de comenzar. La empresa constructora Caldevergazo ya realiza los trabajos previos, como la búsqueda de terrenos para el acopio de materiales, según explica el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas. Se trata de la misma compañía que, desde enero, ejecuta la reforma de la calle Entre os Valos, por lo que, una vez finalice esa actuación, pasará directamente a intervenir en la zona histórica. En todo el entorno de la iglesia románica de San Martiño, donde nació Moaña, los operarios trabajarán durante once meses. De este modo, el núcleo permanecerá en obras, al menos, hasta marzo de 2027.

En concreto, el proyecto contempla la creación de una plataforma única para favorecer el calmado del tráfico y dar prioridad al peatón. El pavimento será de hormigón desactivado, con el objetivo de minimizar el impacto visual en un entorno patrimonial de especial valor.

La actuación, que durante meses estuvo pendiente del permiso de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta, incluye la mejora del acceso al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde el vial de A Torneira, cuyo firme y sistema de recogida de aguas ya fueron renovados el año pasado. También se humanizarán el estrecho tramo de O Cruceiro, la parte alta de la intersección con el Camiño da Casa Nova y la subida hacia la iglesia parroquial, hasta rebasar la antigua rectoral.

El contrato con Caldevergazo se firmó por 1.126.268 euros, una cantidad que rebaja en 142.443 euros el precio de licitación. La oferta adjudicataria incluye, además, un plazo de garantía de obra de 36 meses.

Esta actuación fue una de las prioridades marcadas por los colectivos de San Martiño en el consello vecinal de la parroquia. Su financiación procede en su mayor parte del Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra, que aporta 900.000 euros.

En cuanto a la reforma de Entre os Valos, ya muy próxima a su finalización, la inversión superó los 215.000 euros. Además de la mejora del firme, las obras incluyen la separación de las aguas pluviales para reducir la carga que recibe la depuradora, así como una mejora de las canalizaciones. Los trabajos comenzaron en enero con un plazo de ejecución de dos meses.