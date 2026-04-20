Un doble homenaje a parte de la historia de Ons

La dorna forma parte de la identidad de Ons. Y esta, que luce sobre la barra de uno de los establecimientos más conocidos de la isla, es además un homenaje a Manuel Otero, más conocido como «O Jarulo». Dan ganas de bajarla al mar y navegar con ella.

Pues que sepan que, a lo tonto, ya pasaron 36 años de la canción

«20 de abril del 90 / Hola Chata, ¿cómo estás? / ¿Te sorprende que te escriba? / Tanto tiempo, es normal». Es la primera estrofa de la popular canción de Celtas Cortos, uno de los temas en castellano que más sonó en las radios durante la década de los 90. Asusta solo con pensarlo, pero desde la fecha que se menciona en la canción pasaron ya la friolera de 36 años, hoy mismo. El tiempo no hace prisioneros y es mejor aprovecharlo al máximo porque corre que se las pela. Eso sí, siempre quedará lo vivido y los recuerdos con amigos con canciones como las de los Celtas de fondo.