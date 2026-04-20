Detenido un moañés con 37 gramos de cocaína y 4,5 de heroína

La Policía Local de Moaña incauta casi 37 gramos de cocaína y 4,5 gramos de heroína a un vecino de la localidad, que fue detenido en la zona de Quintela este mismo lunes. Se trata de un varón de 54 años. Los agentes municipales lo pusieron a disposición de la Guardia Civil que continúa con las diligencias, en el puesto de Moaña, para la puesta a disposición judicial del varón.

La droga incautada. / FdV