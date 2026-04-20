El Cruceiro do Hío todavía no es Bien de Interés Cultural y el PP exige al Concello que tramite esta protección

El Cruceiro do Hío, considerado una de las grandes joyas artísticas de Cangas y uno de los cruceiros más destacados de Galicia, nunca ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El PP de Cangas quiere poner fin a esta situación y llevará al próximo pleno de la corporación una moción para reclamar esa protección.

En la iniciativa, los populares exigen al gobierno local bipartito que inicie los trámites necesarios para solicitar la declaración, con la elaboración y aportación de toda la documentación requerida. Además, piden instar a la Xunta de Galicia a que, una vez presentada la solicitud, “impulse y finalice el procedimiento administrativo” para otorgar al Cruceiro do Hío y a su entorno “la protección cultural que merece”, según recoge la portavoz del principal grupo de la oposición y diputada autonómica, Dolores Hermelo.

Si la propuesta sale adelante en el pleno, el acuerdo se remitirá a la Consellería de Cultura, así como a las entidades y colectivos interesados en la conservación del patrimonio cultural gallego.

Hermelo recuerda en su moción la importancia que la historiografía y la tradición conceden al Cruceiro do Hío, considerado una de las cimas de la escultura popular gallega. La obra, realizada en 1872, se atribuye al escultor Ignacio Cerviño Quinteiro. Se trata, según el texto, de “una obra excepcional tanto por su calidad técnica como por su riqueza simbólica”. Tallada en gran medida en un único bloque, recorre a través de múltiples escenas y figuras la historia de la salvación, desde el pecado original hasta la redención, culminando en el descendimiento de Cristo.

Para defender esta declaración, Hermelo destaca el detallismo de las figuras, así como la expresividad y la capacidad narrativa del conjunto. También incide en su valor etnográfico, religioso y simbólico, al considerar que forma parte esencial de la identidad cultural de Galicia y del municipio de Cangas, además de su paisaje histórico y espiritual.

A juicio del PP, alcanzar la declaración de BIC supondría dotar al monumento del máximo nivel de protección patrimonial en Galicia, lo que garantizaría su conservación, la preservación de su entorno y la aplicación de medidas específicas de tutela, conservación y difusión.

La portavoz popular recuerda también que el cruceiro sufrió varios actos vandálicos en los últimos años, con daños en su estructura y en algunas de sus figuras, lo que, a su entender, evidencia “la vulnerabilidad del monumento y la necesidad urgente de reforzar su protección”.

Cabe recordar que, durante el multitudinario Entroido do Hío, las medidas de protección en torno al cruceiro se refuerzan cada año para impedir el acceso de personas a la propia estructura. El monumento volvió además a la actualidad en julio de 2025, cuando se descubrió la rotura de la escultura de Adán, situada junto a Eva a las puertas del paraíso, en el fuste del conjunto. La pieza apareció caída sobre el pedestal y se identificó a un vecino de Vigo como presunto autor de los daños.