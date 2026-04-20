El Ciclo de Teatro Afeccionado se traslada este martes a la Capela do Hospital

El teatro aficionado cobra fuerza este mes y hasta el 26 de mayo en Cangas con el Ciclo de Teatro Afeccionado do Morrazo "Citeamor" que este martes se traslada a la pequeña Capela do Hospital, que servirá como escenario para dos representaciones, a las 20:00 horas, de sendas piezas de teatro en pequeño formato.

La primera será en portugués. Se trata de "Eu.Experimento", grupo de teatro de Camões-CCP Vigo, que pone en escena en el atrio de la capilla el texto en verso "A ceia dos cardeais", del escritro, diplomático y periodista luso Júlio Dantas al estilo de Almada Negreiros. Esta pieza representada por primera vez a principios del siglo XX, reúne a tres cardenales: un francés, un portugués y un español, en una sala del Vaticano. Los tres revelan sus aventuras amorosas de juventud. Están representados por las actrices Nuria Otero, Carmen Lois y Noela Martínez, bajo la dirección de Alfonso Becerra, director de la erregueté (Revista Galega de Teatro) y profesor de Dramaturgia en la ESAD de Galicia.

La segunda pieza será representada por el grupo cangués Teatro das Aras. Reencontros. de Rosa E. Gantes, que fue premiada en 2020 en la convocatoria de obras en portugués en la segunda edición de los Premios Platta de Teatro Breve. Estos reencuentros inesperados que cambian la vida, están dirigidos por Casilda Alfaro.

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Por otra parte, señalar que el Citeamor abre el plazo de inscripción para el Obradoiro de sombras chinesas que impartirá Eduardo Cunha "Tatán", actor y miembro de Tanxarina Títeres. El taller se celebra los días 2 y 9 de mayo en la Casa do Pobo. de 16:00 a 20:00 horas. Las personas interesadas en partiicpar pueden llamar al número 690 696031.