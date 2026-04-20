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Obras en el centro de Bueu

Chapela critica la pérdida de plazas de aparcamiento en As Lagoas

Las obras en el entorno del aparcamiento de As Lagoas, en Bueu.

Las obras en el entorno del aparcamiento de As Lagoas, en Bueu. / Fdv

David García

Bueu

El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, critica la política municipal en materia de aparcamiento. El edil pone el foco en el cierre parcial del estacionamiento de As Lagoas por la obra del Parque Urbano Lugrís, y en el campo de petanca habilitado el estacionamiento de tierra situado detrás del actual skatepark, que resta aún más plazas. Asegura que esta situación afecta al conjunto del comercio y pregunta «que vai pasar se isto se mantén cando chegue a tempada máis forte do verán».

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