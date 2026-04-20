Chapela critica la pérdida de plazas de aparcamiento en As Lagoas

El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, critica la política municipal en materia de aparcamiento. El edil pone el foco en el cierre parcial del estacionamiento de As Lagoas por la obra del Parque Urbano Lugrís, y en el campo de petanca habilitado el estacionamiento de tierra situado detrás del actual skatepark, que resta aún más plazas. Asegura que esta situación afecta al conjunto del comercio y pregunta «que vai pasar se isto se mantén cando chegue a tempada máis forte do verán».