Obras en el centro de Bueu
Chapela critica la pérdida de plazas de aparcamiento en As Lagoas
Bueu
El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, critica la política municipal en materia de aparcamiento. El edil pone el foco en el cierre parcial del estacionamiento de As Lagoas por la obra del Parque Urbano Lugrís, y en el campo de petanca habilitado el estacionamiento de tierra situado detrás del actual skatepark, que resta aún más plazas. Asegura que esta situación afecta al conjunto del comercio y pregunta «que vai pasar se isto se mantén cando chegue a tempada máis forte do verán».
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Aceleran los proyectos más esperados: centro de mayores de Amancio Ortega, O Posío y el gran parque y piscinas de Ponte Canedo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- «Éxito» en la huelga del sector textil en Galicia para impedir el avance de un posible convenio estatal
- Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla