Bueu avanza en la construcción de una nave para el Club do Mar: Portos inicia el trámite de concesión

La construcción de una nave para almacenar las embarcaciones del Club do Mar Bueu y facilitar su acceso al mar parece un poco más cerca. La iniciativa del Concello de Bueu para construir este almacén en el espacio situado entre la explanada de la lonja y el edificio de la antigua Casa do Mar comienza el trámite para obtener una concesión del ocupación del dominio público portuario. El ente público Portos de Galicia acaba de remitir al gobierno local un oficio en el que le comunica el inicio del procedimiento, en el que el consistorio deberá aportar documentación complementaria y pasar por un periodo de información pública. El objetivo de esta obra es proporcionar una salida segura al mar a los deportistas del club de remo, que deben portar embarcaciones como bateles o traineras, debido a las malas y peligrosas condiciones de la rampa de Pescadoira, donde está ubicada la nave de deportes náuticos.

El acuerdo de autorización para el inicio del trámite de la concesión llega después de que en los últimos meses Portos y Concello consensuasen las características de este nuevo almacén y su ocupación del dominio público. La nave será de planta rectangular, con una superficie construida de casi 100 metros cuadrados. El largo será de casi 24 metros y el ancho de 4,64 metros. Uno de los requisitos para que la concesión sea viable es que este nuevo edificio esté separado de las dependencias que ocupa el Instituto Social de la Marina (ISM) en la Casa do Mar. Así, entre los dos inmuebles habrá un pasillo de separación de 1,60 metros. Tampoco se invade la explanada de la lonja ya que si se ocupase sería necesario tramitar una modificación en la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP).

El proyecto presentado por el Concello de Bueu prevé que esta nave tenga puertas de acceso por sus dos extremos para facilitar la entrada y salida de las embarcaciones y de los remolques. La cubrición será mediante una "cubierta ligera, formada por paneles de chapa metálica, garantizando la ligereza estructural y una instalación rápida y eficiente", según se recoge en la documentación. Los muros del cierre perimetral se construirán con bloques de hormigón y con una altura máxima de 2,20 metros. De esta manera queda un vano entre el punto más alto del muro y la cubierta que permite la entrada de luz natural y ventilación cruzada "sin comprometer la seguridad nin la funcionalidad del espacio interior".

El tramo de vial que ocupará la nueva construcción, con una longitud de casi 24 metros y que dejará un pasillo de 1,6 metros con respecto al edificio de la Casa do Mar de Bueu. / Fdv

La nave ocupará todo el ancho del tramo del vial que discurre entre la explanada de la lonja y la Casa do Mar en dirección a Pescadoira. De esta manera, los automóviles que accedan a la zona de aparcamiento de la Casa do Mar deberán girar obligatoriamente hacia la izquierda y salir del recinto por la incorporación a la Avenida Montero Ríos situada frente a la farmacia. En lo que respecta al tramo que discurre en paralelo a la playa quedará como un vial de servicios y de acceso restringido.

El proyecto para la construcción de este almacén para las embarcaciones del Club do Mar de Bueu surge de la problemática alrededor de la rampa de Pescadoira. A pesar de las insistentes reclamaciones de Concello y Club do Mar Bueu sigue sin haber un acuerdo entre Portos de Galicia y Costas del Estado para acometer una reparación de garantías que permita a los deportistas acceder al mar sus pesadas embarcaciones y con seguridad. La inversión necesaria para levantar esta nave se estima en casi 70.000 euros y si finalmente se aprueba la concesión el plazo de la misma sería de 15 años, con posibilidad de una prórroga por otros siete años y medio.