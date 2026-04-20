Sin tierra a la vista, arte en medio del mar bajo la mirada de la comisaria y gestora cultural canguesa Paula Cabaleiro

«Sem terra à vista» es el título de una gran exposición artística inaugurada este sábado en el Centro de Arte oliva, en Sao Joao de Madeira (Portugal) y cuya comisaria es la licenciada en Bellas Artes y gestora cultural canguesa Paula Cabaleiro. La muestra reúne obras de más de 70 artistas internacionales y que pretende ser un espacio para la reflexión colectiva y para fomentar el pensamiento crítico en un momento histórico de zozobra en todos los niveles, con una profunda crisis existencial y de valores.

Esta exposición comenzó a perfilarse hace más de un año, a raíz de un encuentro entre Paula Cabaleiro y el coleccionista José Lima en una mesa redonda en la Zet Gallery de Braga (Portugal) y supone una revisión de la fantástica «Colección Norlinda e José Lima». Una colección que combina grandes artistas consagrados con otros de carácter emergente. «Esta mostra nace de inquedanzas persoais propias», reconoce la comisaria canguesa, que muestra su preocupación «polas derivas do mundo que estamos a construír, ou mesmo a destruír». Cabaleiro destaca que la colección de José Lima incorpora a numerosos artistas portugueses, pero también con una importante presencia de creadores españoles, del resto de Europa, África, Asia o América latina. «Unha ollada diversa e plural, que supera a perspectiva que podemos ter desde o noso lugar privilexiado no mundo», afirma.

«Sem terra à vista» se podrá visitar hasta enero de 2027 y toma su título del último poemario del escritor serbioestadounidense Charles Simic, un intento de reflexión sobre las incertidumbres que nos abruman como sociedad. Ese título no alude a un viaje agónico y en el que no se divisa el horizonte, aunque de alguna manera también se juega con esa idea. Paula Cabaleiro explica que más bien apunta de manera simbólica «á fonda sensanción de desesperanza, á crise existencial da humanidade e do sistema social de valores» del momento actual. Por ello se refiere a esta exposición en el archipiélago de Madeira como un punto de encuentro para la reflexión colectiva y el pensamiento crítico. «Apelando aos valores morais e éticos, á solidariedade e ao feminismo, nunha volta necesaria á humanidade e ás persoas», abunda. En definitiva, una búsqueda de luz y de un camino. De una tierra a la vista.

Presencia gallega

La inauguración de este sábado contó con un marcado acento gallego y no solo por la comisaria y gestora cultural de Cangas. La apertura incluyó una obra performativa del pianista Javier Otero Neira y de la bailarina Nuria Sotelo, ambos de Galicia. A lo largo de los próximos meses habrá actividades paralelas, en las que intervendrán la gerente de la Rede Museística de Lugo, Encarna Lago, o la artista santiaguesa Ana Gesto.

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Paula Cabaleira subraya que «Sem terra à vista» integra a artistas consolidados y de gran prestigio internacional, como Christian Boltanski, David Cindy Sherman, LaChapelle o Vanessa Beecroft. Otros de gran reconocimiento como Helena Almeida, Paula Rego, Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis oJosé Pedro Croft. También hay representación española con artistas como Bernardí Roig, Cristina Iglesias o Carmen Calvo y presencia de creadores muy jóvenes, como Fernão Cruz o Sara Bichão.