El secretario de Estado de Juventud se involucra en el Pleno Infantil de Moaña

Los representantes de los colegios e institutos de Moaña se citan este jueves, a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos del Concello para una nueva sesión del Pleno Infantil, un órgano de participación que busca llevar las demandas y necesidades de niños y adolescentes a las políticas de la administración local.

Este jueves el órgano contará con una asistencia muy especial: la del secretario de Estado de Juventud e Infancia, el vigués Rubén Pérez Correa. Estará presente en una sesión que tiene como lema , en esta ocasión, «Pequenos arquitectos. Grandes cambios», pues los niños darán sus propuestas para mejorar la planificación urbana moañesa.

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A buen seguro, los representantes de los escolares aprovecharán la presencia de Pérez para formularle también propuestas y para explicarle cómo es el funcionamiento de este órgano de participación. Hay que recordar que Moaña está en vías de constituir también el Consello Xuvenil, para el que logró fondos, precisamente, del Ministerio de Juventud e Infancia.