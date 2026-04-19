Participación
El secretario de Estado de Juventud se involucra en el Pleno Infantil de Moaña
Los representantes de los colegios e institutos de Moaña se citan este jueves, a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos del Concello para una nueva sesión del Pleno Infantil, un órgano de participación que busca llevar las demandas y necesidades de niños y adolescentes a las políticas de la administración local.
Este jueves el órgano contará con una asistencia muy especial: la del secretario de Estado de Juventud e Infancia, el vigués Rubén Pérez Correa. Estará presente en una sesión que tiene como lema , en esta ocasión, «Pequenos arquitectos. Grandes cambios», pues los niños darán sus propuestas para mejorar la planificación urbana moañesa.
A buen seguro, los representantes de los escolares aprovecharán la presencia de Pérez para formularle también propuestas y para explicarle cómo es el funcionamiento de este órgano de participación. Hay que recordar que Moaña está en vías de constituir también el Consello Xuvenil, para el que logró fondos, precisamente, del Ministerio de Juventud e Infancia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal