El motociclismo adaptado llega a O Morrazo de la mano del club Inclusion-On-Track, que explica su proyecto en Bueu y Cangas
Busca atraer a amantes de las motos que quieran competir en el Campeonato Gallego de Velocidad
El Inclusion-On-Track, un equipo de motociclismo pionero en Galicia por reunir a pilotos con discapacidad, se presentó este sábado en Bueu y Cangas junto a la Asociación de Fibromialgia de O Morrazo (Afimo). El proyecto ya cuenta con dos integrantes de la comarca y busca llegar a personas con movilidad reducida e incluso con discapacidad intelectual aficionadas al motor. “Queremos integrar tanto a pilotos como a gente en el box, para que todo el mundo pueda sentirse parte de la competición”, explica el presidente de la entidad, el cambadés Alberto Fernández Boo.
Con alrededor de nueve integrantes en estos momentos, el reto más inmediato es competir en el Campeonato Gallego de Velocidad. El equipo está tramitando las licencias ante la Federación Galega de Motociclismo con el objetivo de llegar a la segunda prueba del torneo. En caso de encontrar problemas con las aseguradoras o con la propia federación, estudiarían gestionar la licencia a través de Castilla y León para poder participar en sus competiciones. Aun así, la determinación de los fundadores de Inclusion-On-Track es poner a prueba sus habilidades como pilotos lo antes posible.
Alberto Fernández explica que la idea del club comenzó a gestarse en 2021, aunque no se materializó hasta ahora. Aficionado al motociclismo desde siempre, relata que, cuando empezó a padecer fibromialgia, con problemas de movilidad desde los 29 años en el lado derecho del cuerpo, sufrió “discriminación” y tuvo que empezar de cero. Lo hizo solo, adaptando su moto y también su forma de conducir a la nueva situación.
“El objetivo de este club es que nadie tenga que pasar por lo que pasé yo. Que la gente no empiece de cero y tenga información y ayuda sobre cómo adaptarse a las distintas discapacidades para pilotar”, señala el presidente de la entidad, que sueña con competir a corto plazo frente al resto de pilotos gallegos.
Durante las presentaciones celebradas el sábado, desde el club explicaron que las personas interesadas en formar parte del proyecto pueden inscribirse a través de sus redes sociales, con perfiles en Facebook e Instagram, así como en el correo electrónico inclusionontrack@gmail.com. Con la intención de convertirse en el gran referente del motor adaptado en Galicia, Inclusion-On-Track ya realizó presentaciones similares en localidades como Ordes y Ourense.
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