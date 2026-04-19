Los concentrados por las urgencias de Moaña exigen a la Xunta "el mismo trato que tiene O Porriño"

Las decenas de personas que, semana tras semana, se concentran ante la Casa do Mar de Moaña para reclamar la recuperación del servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde abril de 2020, volvieron a movilizarse ayer. Fue la 232.ª semana consecutiva de protestas. En nombre de la Mesa da Sanidade tomó la palabra la segunda teniente de alcalde, María Ortega (BNG), que puso el foco en el anuncio conocido la pasada semana de que el Sergas creará una nueva plaza de médico para reforzar el PAC de O Porriño. Ortega calificó la medida como “una buena noticia” para que esa localidad disponga de “la atención sanitaria que se merece”, pero contrapuso esa decisión a la situación que vive Moaña.

La edil dirigió varias preguntas al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño: “¿Qué tienen los vecinos de O Porriño que no tengamos los de Moaña? ¿Que son de interior? ¿Que son más guapos? ¿Que tienen un gobierno local diferente?”, señaló con ironía. A esas cuestiones sumó otra más: “¿Por qué nos castiga a nosotros y da a otras villas lo que se merecen?”. En la misma línea, la representante nacionalista defendió que “Moaña siempre mantuvo respeto institucional con la Xunta de Galicia en todos los escritos que enviamos” y se preguntó “por qué la Xunta no lo tiene con nosotros”. Ortega aseguró además que esperan “una respuesta a estas preguntas, aunque sea a través de los medios de comunicación”.

En ese mismo sentido se pronunció el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral. Entre cánticos como “Rueda, escoita, Moaña está en loita” y el ya habitual “Coa nosa saúde non se xoga”, Ferral insistió en que “nos alegramos del refuerzo del PAC de O Porriño”, pero considera que esa decisión refuerza todavía más la reclamación de Moaña de “exigir un trato igual”.

El portavoz fue un paso más allá y apeló directamente a la Consellería de Sanidade: “Ya no pedimos que refuercen nuestro PAC como en O Porriño, sino que las urgencias regresen cuanto antes a Moaña para poder volver a disfrutar de un servicio que teníamos hasta que decidieron llevárselo a Cangas”. Ferral concluyó asegurando que “los moañeses tienen el mismo derecho que los porriñeses a contar con su PAC”.

Otro de los asuntos más presentes en la concentración de ayer fue la apertura, el pasado 16 de abril, del plazo de 30 días naturales que permite a los vecinos de Cangas y Moaña elegir su hospital de referencia. Esta posibilidad nació en 2014 a raíz del convenio firmado entonces con el centro concertado Povisa, que hasta ese momento era el único al que podían adscribirse los residentes de ambos municipios.

Durante la protesta, los asistentes animaron a los vecinos a solicitar el traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro, de carácter público. Gabriel Ferral recordó que esta opción no se había abierto desde octubre de 2024 “por el retraso a la hora de renovar el convenio”. “Los trámites son sencillos y el cambio se puede solicitar en los centros de salud”, explicó.

Por su parte, María Ortega auguró un número elevado de traslados “teniendo en cuenta las quejas que nos llegan de usuarios de Povisa”. De momento, sin embargo, se desconoce cuántos vecinos de O Morrazo han optado por este cambio desde que se abrió por primera vez esta posibilidad, hace ya más de una década, al no diferenciarse las solicitudes por concello.

Por último, el portavoz de la plataforma volvió a lamentar la falta de información por parte de la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo sobre el traslado de los profesionales de la Casa do Mar al nuevo centro de salud de Sisalde, así como sobre la fecha prevista para la apertura de esta infraestructura.

María Ortega recurrió de nuevo a la ironía para cerrar su intervención: “La de este domingo es la concentración 232. Esperamos que todo esté solucionado antes del próximo número capicúa y no lleguemos a la semana 303 de protestas”.