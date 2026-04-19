Moaña repara el camino medieval de O Pedroso, recuperado en otoño, tras los daños causados por los temporales

La recuperación del Camiño de Pedroso, un empedrado de origen medieval situado en Moaña, afrontó esta semana una nueva fase de trabajos a causa del tren de borrascas de este invierno. Los temporales habían vuelto a sepultar parte del trazado bajo la tierra arrastrada por las lluvias, sobre todo en la zona del meandro del río, y también dañaron parte del pequeño puente de piedra. La intervención inicial en el Camiño do Pedroso se enmarca en el proyecto de recuperación de todo el entorno del río Rialdarca y fue una de las principales apuestas del Concello el pasado otoño para poner en valor el patrimonio histórico de la villa.

Los trabajadores de Árbore Arqueoloxía intervinieron durante los meses de octubre y noviembre. Fue necesario retirar toneladas de escombros que los vecinos habían ido arrojando al sendero a lo largo de las décadas, hasta alcanzar la cota original del camino. Entre otras actuaciones, también se descubrió por completo la salida de agua de la Fonte de Cano y se abrió su canal, que discurre directamente hasta el río Rialdarca.

Estado en el que las lluvias habían dejado el sendero. / FdV

En concreto, los trabajos sobre el camino abarcan 270 metros lineales de una senda que comunica el vial ya asfaltado de subida a la Porta do Cego con la bajada de hormigón que desciende desde la rúa Centoleira y enlaza la PO-313 con el barrio residencial de O Rosal.

La concejala de Patrimonio, María Ortega, explicó este sábado que fue necesario recurrir de nuevo al mismo equipo de arqueología para reparar los daños causados por los temporales y consolidar la recuperación del camino, con el objetivo de minimizar futuros impactos de las lluvias torrenciales. El sendero no conservaba en toda su extensión el firme original de piedra, por lo que en los tramos en los que faltaba se extendió jabre compactado.