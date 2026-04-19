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Martín «Culío» González, el carpintero ebanista que forjó arte naval en alta mar, recibirá un homenaje en Cangas

El Concello de Cangas y la Asociación Mar da Pedra organizan el próximo domingo un homenaje al ebanista y tallista naval Martín «Culío» González González, que incluirá la donación de dos reproducciones de barcos históricos

Reproducción de una carabela del siglo XV realizada por el carpintero ebanista Martín González y donada al Concello de Cangas.

Reproducción de una carabela del siglo XV realizada por el carpintero ebanista Martín González y donada al Concello de Cangas. / Mar da Pedra

David García

Cangas

Martín «Culío» González González estudió Artes e Oficios en Vigo entre 1952 y 1956 y se formó como carpintero ebanista. Llegó a trabajar en el taller de Manuel Fernández Rodas «O Moucho», en la Rúa do Arco, pero a finales de la década de 1950 la situación económica a nivel general y local no era buena y no le quedó más remedio que embarcarse en la marina mercante. Sin embargo, no dejó de trabajar con la madera y durante aquellas mareas aprovechaba para dar forma en su camarote a verdaderas obras de arte naval. El próximo domingo 26 de abril recibirá un homenaje impulsado por la Asociación Mar da Pedra y el Concello de Cangas, que servirá para formalizar una donación consistente en dos reproducciones de barcos históricos y sus planos.

El carpintero ebanista cangués Martín &quot;Culío&quot; González González.

El carpintero ebanista cangués Martín "Culío" González González. / Mar da Pedra

El reconocimiento será en el salón de plenos, a las 12.00 horas, e incluirá una charla de contextualización histórica de las dos maquetas donadas: una reproducción del barco «Santísima Trinidad», que formaba parte de la armada española, y de una carabela del último tercio del siglo XV. Estas piezas, junto a otras obras de su autoría, permanecerán expuestas en la segunda planta del Concello de Cangas y se podrán visitar durante el horario de apertura de la sede municipal.

Martín «Culío» González nació el día de San Martiño del año 1937 y su familia vivía en la Rúa Real. El trabajo con la madera ya le venía de familia: su abuelo José González Rodal era maestro de obras y carpintero ebanista y uno de sus tíos, Javier González García, era carpintero y encargado del varadero de Massó.

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A la Escola de Artes e Oficios de Vigo iba por las tardes, a partir de las 19.00 horas, y regresaba a Cangas en el último barco. Allí coincidió, entre otros, con Manuel Coia. Tenía que estudiar y trabajar por lo que acudía a talleres de carpintería de Vigo y su entorno. Gran parte de su obra como tallista naval la realizó en el mar, trabajando en su camarote durante su tiempo libre. Las piezas las hacía a bordo y cuando regresaba a casa las ensamblaba en el taller de La Fe.

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