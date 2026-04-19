El final de las lluvia y las goteras en el interior del colegio de Cela (Bueu) está más cerca: Educación destina 330.000 euros al cambio de la cubierta

Con un poco de suerte para el próximo invierno dejará de llover dentro del colegio de A Torre-Cela, en Bueu. La Consellería de Educación acaba de presentar en el Concello de Bueu el proyecto básico y de ejecución para el cambio de cubierta del centro educativo, una obra presupuestada en más de 330.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses. Estos trabajos son una de las demandas del consejo escolar, en el que también está representado el ayuntamiento, y su ejecución es urgente, sobre todo después del tren de borrascas y temporales del último invierno.

El proyecto que está a trámite para la obtención de licencia municipal prevé intervenciones en el exterior y en el interior del edificio. Así, en la parte exterior se procederá a retirar la actual cubierta que combina teja cerámica, teja de hormigón e incluso paneles de fibrocemento por otra tipo panel sandwich; sustitución de toda la instalación de pluviales (canalones, bajantes y añadir elementos de protección a las bajantes en el último tramo), pero conservando la configuración original y las arquetas existentes; impermeabilización de la fachada sur del colegio, que incluirá un canal de drenaje inferior en cada cámarca con evacuación de aguas; demolición del almacén del edificio auxiliar para reconfigurar los espacios exteriores para darle homogeneidad a la fachada y a las cubiertas; construcción de una pérgola de acero y madera a imitación de la que ya existe actualmente para completar el espacio exterior cubierto; y finalmemnte el derribo de elementos de pequeña entidad que están en desuso y que sitúan anexos al edificio, como almacenes y cubiertas ligeras.

En lo que respecta a los trabajos en el interior del colegio las intervenciones apuntan en dos sentidos. En primer lugar, la demolición de dos de los despachos actuales para acometer una reconstrucción interior con una dimensión "más funcional", con nueva iluminación, falso techo, pavimentos y con comunicación a un espacio auxiliar que actualmente no tiene acceso desde el interior. Y en segundo lugar la construcción de ese acceso al edificio auxiliar abriendo un hueco en la hoja de la antigua fachada norte y con una escalera.

La ejecución de este proyecto se hace especialmente urgente después de las condiciones meteorológicas del último invierno. El equipo docente tuvo que colocar plásticos, cubos y otros recipientes para recoger el agua que caía a través de goteras y filtraciones, especialmente en la renovada biblioteca escolar, el despacho de dirección, en los aseos y en algunas aulas. La entrada de agua tiene completamente inutilizado el recinto multiusos desde hace años porque la acumulación de humedad lo hace totalmente insalubre.

La Consellería de Educación dispone desde el curso 2024/25 de un proyecto para la reforma integral del colegio de A Torre, pero su materialización se pospuso debido a problemas presupuestarios. A finales de 2025 el Consello Escolar de Cela adoptó un acuerdo exigiendo al departamento autonómico la ejecución de las obras, advirtiendo de que si no había una respuesta en un "prazo razonable" emprenderían "mobilizacións e accións reivindicativas".

El colegio de Cela no es el único de los centros públicos de Bueu que tiene este tipo de problemas. Más curiosa es incluso la situación de A Pedra, un edificio que fue reformado y reconstruido hace quince años. La Consellería de Educación también tiene en cartera un proyecto para sustitución de las carpinterías exteriores, colocación de nuevas cubiertas de panel tipo sandwich, dotación de un aislamiento térmico en las fachadas tipo SATE y la reparación del actual patio cubierto.