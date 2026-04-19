Administración
El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
La plaza será temporal hasta cubrir el puesto creado en la OPE 2025
Aliviar la carga de trabajo del personal técnico y administrativo del Concello y agilizar los trámites en todos los departamentos será la principal función del nuevo Técnico de Administración Xeral con el que el Concello de Moaña contará por primera vez en su historia.
La Xunta de Goberno Local aprobará este lunes 20 las bases para la provisión temporal, en comisión de servicios, de este puesto. El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por un máximo de dos ejercicios más. En todo caso, sus funciones se mantendrán hasta que se cubra de forma definitiva la plaza creada con cargo a la OPE de 2025.
Según explica el concejal de Personal, Xosé Xoán Melón, el nuevo técnico superior asumirá tareas como la tramitación de expedientes, la redacción de informes técnicos y la elaboración de pliegos en los distintos departamentos. Su trabajo se centrará, sobre todo, en aquellas áreas que acumulen una mayor carga en cada momento.
Melón subraya que se trata de una demanda histórica del personal municipal y recuerda que otros ayuntamientos de tamaño similar al de Moaña ya cuentan con esta figura para agilizar el trabajo diario de la administración local.
Además, en la Xunta de Goberno Local de este lunes también se aprobará la propuesta del tribunal con los resultados definitivos del proceso selectivo para cubrir una plaza de oficial de primera albañil. El trabajador se incorporará a corto plazo a la cuadrilla de Obras e Servizos del Concello para ocupar una vacante ya incluida en la OPE de 2024. Al proceso optaron un total de siete candidatos.
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