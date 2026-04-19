Medio millar de corredores toman el centro de Moaña en la XVII Carreira Pedestre

La soleada mañana de este domingo estuvo dedicada al deporte en la villa moañesa. Casi 500 personas participaron en la XVII Carreira Pedestre Concello de Moaña, organizada por el Club Atletismo Samertolaméu en colaboración con la concejalía de Deportes.

Aunque las pruebas de las distintas categorías comenzaron a las 10.00 horas, el momento más esperado llegó al mediodía, cuando tomaron la salida los 176 corredores de la prueba de 10 kilómetros. El recorrido, con salida y meta en las pistas de atletismo de A Xunqueira, constaba de dos vueltas por la propia avenida da Xunqueira, la avenida Concepción Arenal y la calle José Costa Alonso hasta O Con, antes de regresar al punto de partida.

Atletas, poco después de la salida. / Gonzalo Núñez

En esa distancia, el primero en cruzar la meta fue Yago González Mourelos, sénior de O Grove y miembro del Miler Running Club, con un tiempo de 33 minutos y 4 segundos, tras completar la primera vuelta en 16:15. En segunda posición de la general, y primero en la categoría Máster B, entró el cangués Álvaro Prieto Fervenza, del Club Deportivo Pinarium, con 33:08, en un final muy ajustado. Tras ellos llegaron el sénior Manuel Lorenzo, también del Pinarium; el Máster B Amador Pena, del Atletismo Obradoiro, y el sénior Mario Santos, del Atletismo Rías Baixas.

En categoría femenina se impuso la canguesa Sara Castillo, del Club Atletismo Femenino Celta, con un registro de 36:53. Completaron el podio Sabela Castelo, del Club Ourense Atletismo, con 37:51, y Celia Pérez, del Comesaña Sporting Club, con 39:17.

Buen ambiente a lo largo de toda la prueba. / Gonzalo Núñez

En la distancia de 5 kilómetros, disputada sobre una sola vuelta al circuito, 121 atletas lograron completar el recorrido. Luis Piña Consuegra fue el más rápido en la categoría masculina, con un tiempo de 15 minutos. Le siguieron el cangués Marcos Rial, con 16:21, y Álex Gómez, de Catoira, que paró el crono en 17:07. En mujeres, la victoria fue para Lupe Costas, de A Coruña, con 22:41. Por detrás finalizaron Beatriz Trelles, de O Grove, e Icía Cambre, también de A Coruña.

Bicicletas adaptadas de Discamino. / Gonzalo Núñez

Entre los más pequeños, 54 niños compitieron en la categoría pitufos sobre una distancia de 100 metros, mientras que otros 40 lo hicieron en prebenjamín, con un recorrido de 400 metros. En Sub 10, ya con tiempos oficiales, se llevó la victoria el cangués Lucas Gil, del Atletismo Morrazo, al completar los 700 metros en 2:06. Le siguieron el moañés Manuel Rouco y Martín Pérez, ambos del Club Atletismo Samertolaméu, organizador de la prueba.

La jornada tuvo además un marcado carácter inclusivo, con la participación de bicicletas adaptadas y usuarios del colectivo Discamino.