Cangas renueva el taller de empleo con una subvención de 480.000 euros de la Xunta y ofertará 20 plazas en formación forestal y jardinería

Los talleres de empleo en la Granxa da Rúa, en Cangas, tendrán continuidad un año más una vez que la Xunta de Galicia acaba de confirmar una subvención de casi 480.000 euros para esta iniciativa. Desde el Concello han vuelto a apostar por una formación vinculada con el ámbito forestal, con la novedad de que en esta ocasión se incorpora un módulo de jardinería que no se ofertaba desde hace tiempo. Así durante nueve meses un total de 20 personas en situación de desempleo podrán acceder a un contrato dual de formación y empleo a jornada completa. La intención es poder arrancar en el mes de junio.

El primer requisito para poder optar a una de las 20 plazas del denominado como taller de empleo «Granxa da Rúa XIV» es estar en el paro y figurar como demandante de empleo. Desde el Concello apuntan que las personas interesadas en participar en este programa deben solicitarlo cuanto antes en la oficina pública de empleo. «A preselección de candidatos vaise realizar en breve», avisan. Al mismo tiempo, desde los servicios municipales informan que quien quiera recibir más información o aclarar dudas sobre las condiciones de esta formación dual pueden ponerse en contacto con la Casa de Oficios, a través del correo electrónico casadeoficios@cangas.gal y facilitando un teléfono de contacto.

El gobierno local cangués lleva varios años apostando por un taller de empleo vinculado al ámbito forestal, que en esta ocasión además recupera la especialidad de jardinería, porque no existen muchas alternativas de formación sobre esta materia en el sector privado. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, subraya que uno de los aspectos más importantes de esta formación es que permite a los participantes obtener los certificados profesionales exigidos para poder trabajar en estas materias. «É unha formación oficial e reglada, que ademais tamén pode supoñer unha boa oportunidade para persoas, especialmente de mediana idade, que desexen cambiar de sector de traballo», apunta. Las posibilidades laborales que se le abren a los inscritos incluyen el trabajo en brigadas forestales, de conservación del monte o en la lucha contra los incendios.

Las especialidades que se impartirán en el taller «Granxa da Rúa XIV» son Forestal y Forestal e Xardinaría, con un cupo de diez plazas en cada una de las modalidades. La formación combinará teoría y trabajo práctico real en espacios forestales en colaboración con las comunidades de montes de Coiro, Darbo y O Hío y desde el Concello subrayan que habitualmente los comuneros suelen contratar a algunas de estas personas para trabajos en el monte.

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En el caso del módulo de jardinería ese trabajo real se desarrollará a través de diferentes intervenciones programadas por el Concello en espacios como los Xardíns do Sinal, el paseo de Rodeira o la alameda de Aldán y supondrá un refuerzo a la plantilla municipal.