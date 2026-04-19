Un bando recuerda la obligación de limpiar los terrenos antes de junio

El Concello de Moaña, que, como adelantó FARO, emitirá más de un centenar de comunicaciones por carta a propietarios de terrenos para que limpien sus franjas secundarias, realizará esta primavera hasta 19 notificaciones a través del DOG para incorporar las parcelas que no se mantienen al convenio suscrito con Seaga y poder ejecutar su limpieza subsidiaria.

Además, dentro del dispositivo para minimizar el riesgo de incendios este año, la alcaldesa, Leticia Santos, dictó esta semana un bando, ya publicado en el tablón de anuncios municipal, en el que recuerda la obligación de los propietarios de «mantener las parcelas en las debidas condiciones de limpieza y gestión de biomasa» antes del 31 de mayo.

La normativa obliga a limpiar una franja de 50 metros alrededor del suelo urbano, de los núcleos rurales y del suelo urbanizable, así como otra de la misma anchura en torno a edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones.

La regidora advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas coercitivas y a la ejecución subsidiaria de los trabajos, con la consiguiente repercusión de los costes para los propietarios.

En concreto, deben eliminarse especies pirófitas prohibidas, como pinos, acacias y eucaliptos. También es necesario retirar la maleza y mantener masas mixtas o de frondosas caducifolias. En todo caso, la distancia entre las copas de los árboles y las edificaciones deberá ser de, al menos, 10 metros.