Medidas contra incendios en Moaña
Un bando recuerda la obligación de limpiar los terrenos antes de junio
La alcaldesa advierte de que el incumplimiento conlleva multas
El Concello de Moaña, que, como adelantó FARO, emitirá más de un centenar de comunicaciones por carta a propietarios de terrenos para que limpien sus franjas secundarias, realizará esta primavera hasta 19 notificaciones a través del DOG para incorporar las parcelas que no se mantienen al convenio suscrito con Seaga y poder ejecutar su limpieza subsidiaria.
Además, dentro del dispositivo para minimizar el riesgo de incendios este año, la alcaldesa, Leticia Santos, dictó esta semana un bando, ya publicado en el tablón de anuncios municipal, en el que recuerda la obligación de los propietarios de «mantener las parcelas en las debidas condiciones de limpieza y gestión de biomasa» antes del 31 de mayo.
La normativa obliga a limpiar una franja de 50 metros alrededor del suelo urbano, de los núcleos rurales y del suelo urbanizable, así como otra de la misma anchura en torno a edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones.
La regidora advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas coercitivas y a la ejecución subsidiaria de los trabajos, con la consiguiente repercusión de los costes para los propietarios.
En concreto, deben eliminarse especies pirófitas prohibidas, como pinos, acacias y eucaliptos. También es necesario retirar la maleza y mantener masas mixtas o de frondosas caducifolias. En todo caso, la distancia entre las copas de los árboles y las edificaciones deberá ser de, al menos, 10 metros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña
- La Xunta da luz verde ambiental al desarrollo de los terrenos de GEA en Ramón Nieto para levantar hasta 950 viviendas en Vigo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Más de 35.000 trabajadores del textil y del calzado convocados a una jornada de huelga para defender sus derechos
- Un festival de cometas gigantes colorea este sábado la espectacular playa de Foz do Arelho, en Portugal