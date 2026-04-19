O Rompeolas
Adega muestra los ecosistemas de los ríos de Moaña a los estudiantes
Alumnos del IES A Paralaia de Moaña participaron este viernes en una salida formativa del Proxecto Ríos, organizado por la asociación ecologista Adega. Conocieron los ecosistemas de los cursos fluviales de la villa a la vez que aprendieron la importancia de su conservación.
El Cacereño, seducido por O Morrazo
Los jugadores y el cuerpo técnico del Club Polideportivo Cacereño disfrutaron este fin de semana de las delicias y paisajes de O Morrazo. No en vano, establecieron su base en Cangas de cara al partido que disputaron el viernes contra el Celta Fortuna. Esperemos que se llevasen mejores impresiones de la comarca que del partido, ya que los vigueses les endosaron un 3-0, confirmando su candidatura al ascenso de categoría.
Escepticismo con las 300 viviendas de promoción pública en Cangas
El anuncio de la Xunta de Galicia de construir 300 viviendas protegidas frente a A Rúa en Cangas fue acogido por los vecinos con escepticismo, a tenor de los comentarios en redes sociales. La cosa se divide entre los que alertan de la necesidad de construir ante los precios disparados y los que recuerdan el cercano paso del río Saíñas en los terrenos elegidos. El ecologismo sale a la palestra en este caso también. Lo que está claro es que hay una evidente falta de oferta habitacional en la comarca.
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