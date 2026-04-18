El susto compartido en la Comic-Con

La decoración de la Comic-Con de Moaña celebrada la semana pasada no dejó indiferente a nadie. Los animales gigantes como un tigre llamaron la atención, pero es esta escultura, durmiendo sobre una mesa, la que más veces asustó a la gente, que la confundía con una persona real.

Un domingo con cortes de tráfico en Moaña

Tengan precaución y, sobre todo, paciencia los conductores de Moaña. Mañana, domingo 19, habrá varios cortes en la malla urbana del municipio. Se debe a la celebración de la carrera pedestre, así que no vale quejarse que es importante apostar por el deporte. En concreto la Avenida da Xunqueira estará cortada de 10.30 a 13.30 horas y las avenidas Concepción Arenal y José Costa Alonso entre las 12.00 y las 13.30 horas. Por su parte la calle Ramón Cabanillas estará cortada entre ambas rotondas desde las 12.15 hasta las 13.15 horas.

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Sin apenas alegrías en las corporaciones de la comarca

Como es lógico, Celta, Real Madrid y Barcelona copan las lealtades de casi todos los concejales de la comarca. Esta semana la tristeza fue palpable en muchos de ellos ante las eliminaciones europeas de los tres clubes. Eso sí, se salvan los hinchas del Atlético de Madrid. Al menos sabemos de dos: El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y el concejal del PP de Cangas Rafael Soliño. Si hay alguno más es un buen momento para salir del armario y mostrar su alegría.