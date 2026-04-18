Sumar lamenta la falta de acuerdos de Moaña y Xunta en vivienda

Sumar Galicia lamenta que Moaña, pese a tener el PXOM aprobado, se encontrase con el rechazo de la Xunta a los terrenos ofertados por el Concello para construir vivienda pública. Lo contrapone con el reciente convenio en Bueu para 21 viviendas de promoción pública y el anunció de 300 viviendas protegidas en A Rúa, en Cangas.

Para Sumar esta situación es un «castigo» de la Xunta a Moaña y recuerda el aumento del precio de la vivienda en la villa de un 16%, liderando el incremento en O Morrazo. Además de cargar contra la Xunta se queja de los «lamentos» del gobierno municipal, del BNG, al que ve como «incapaz de llegar a acuerdos» con la Xunta y de gestionar desarrollos urbanísticos por carecer de personal adecuado.