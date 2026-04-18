Crisis habitacional
Sumar lamenta la falta de acuerdos de Moaña y Xunta en vivienda
Redacción
Sumar Galicia lamenta que Moaña, pese a tener el PXOM aprobado, se encontrase con el rechazo de la Xunta a los terrenos ofertados por el Concello para construir vivienda pública. Lo contrapone con el reciente convenio en Bueu para 21 viviendas de promoción pública y el anunció de 300 viviendas protegidas en A Rúa, en Cangas.
Para Sumar esta situación es un «castigo» de la Xunta a Moaña y recuerda el aumento del precio de la vivienda en la villa de un 16%, liderando el incremento en O Morrazo. Además de cargar contra la Xunta se queja de los «lamentos» del gobierno municipal, del BNG, al que ve como «incapaz de llegar a acuerdos» con la Xunta y de gestionar desarrollos urbanísticos por carecer de personal adecuado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia