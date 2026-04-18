Historia del Concello de Cangas
Una reunión histórica
Hasta 40 personas que formaron parte de la plantilla del Concello de Cangas, ahora todas jubiladas, participaron en la primera reunión de confraternidad de antiguos empleados/as. Una cita que reunió en el Hotel Las Vegas a integrantes de varias generaciones, algunos con más de 40 años de servicio público en la administración local en labores de oficinas, obras, limpieza, Policía Local o de las distintas brigadas. Los organizadores quisieron tener un detalle, con la entrega de una flor, a las ocho mujeres que acudieron a esta reunión y que abrieron camino para la incorporación femenina a la administración local. Las que acudieron fueron Rosa Deaño, Rosa López, Fina Palleira, Puri, Manuela, Paquita, Fina Rial y Teruca.
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