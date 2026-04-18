Una reunión histórica

Hasta 40 personas que formaron parte de la plantilla del Concello de Cangas, ahora todas jubiladas, participaron en la primera reunión de confraternidad de antiguos empleados/as. Una cita que reunió en el Hotel Las Vegas a integrantes de varias generaciones, algunos con más de 40 años de servicio público en la administración local en labores de oficinas, obras, limpieza, Policía Local o de las distintas brigadas. Los organizadores quisieron tener un detalle, con la entrega de una flor, a las ocho mujeres que acudieron a esta reunión y que abrieron camino para la incorporación femenina a la administración local. Las que acudieron fueron Rosa Deaño, Rosa López, Fina Palleira, Puri, Manuela, Paquita, Fina Rial y Teruca.