Reunión de la comisión de Samertolaméu

La Comisión de Festas de Samertolaméu celebra este sábado 18, a las 18.00 horas, su asamblea general del año en el edificio sociocultural de Meira. Abierta a todos los vecinos, se informará del estado de las cuentas del colectivo y del balance de la edición del año pasado. Además se empezará a organizar la fiesta para el verano de 2026.