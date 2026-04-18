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Reunión de la comisión de Samertolaméu

La fiesta de la espuma, en la celebración de 2025.

La fiesta de la espuma, en la celebración de 2025. / FdV

La Comisión de Festas de Samertolaméu celebra este sábado 18, a las 18.00 horas, su asamblea general del año en el edificio sociocultural de Meira. Abierta a todos los vecinos, se informará del estado de las cuentas del colectivo y del balance de la edición del año pasado. Además se empezará a organizar la fiesta para el verano de 2026.

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