PineirÓns anuncia el fin de la revista «Aunios» tras más de 30 años de historia

La revista «Aunios», que desde hace más de 30 años edita la Asociación Cultural PineirÓns, ensaya su despedida. En apenas unos días se presentará el número 31, que será el penúltimo. Así lo avanza su presidente y coordinador de la publicación, Celestino «Tinón» Pardellas de Blas. Una revista en la que cada año más de la mitad del espacio está destinado a la isla de Ons, con textos sobre historia, etnografía, cultura o patrimonio. «A revista supón unha gran carga de traballo e, aínda que queda moito por facer, coidamos que os obxectivos que nos marcamos están conseguidos», explica Pardellas de Blas.

La presentación del número 31 de «Aunios» será este miércoles a las 20.30 horas en la Sala das Cunchas del Concello de O Grove, con la presencia del secretario de PineirÓns, José Taboada García, el propio Tinón Pardellas y Francisco Meis Durán como introductor.

Esta penúltima publicación incluye, entre otras, una colaboración de Arturo Sánchez Cidrás sobre la relación de los Massó con los últimos propietarios privados de la isla, la familia Riobó; un estudio de los arqueólogos del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo sobre la antigua factoría romana de Canexol y los efectos de la erosión marina; o una propuesta del vecino Adrián Ferrer Reboiras para mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos en la isla.

La portada del nuevo número de la revista "Aunios", que alcanza el 31. / PineirÓns

Los contenidos de este año también abordan el peculiar universo micológico de Ons, por Jaime Bernardo Blanco; la Pedra Vixía como «espantallo monolítico e calendario astronómico», por Fernando Alonso Romero y Antón Bouzas Sierra; o sendos artículos relacionados con el faro y los fareros que entregan Lino J.Pazos Pérez y Julio Santos Pena. Tampoco falta la colaboración del propio Celestino Pardellas de Blas sobre «o solpor da cultura popular» en la isla de Ons. Y Francisco Calo Lourido aporta un texto de homenaje a Tinón.

Como es habitual el contenido de "Aunios" se completa con textos vinculados al resto del Parque Nacional Illas Atlánticas, O Grove y la comarca de Arousa.