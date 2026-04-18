La nueva ordenanza del servicio de recogida de basuras en O Morrazo contempla multas de hasta 2.000 euros por no reciclar

Una vez aprobada de forma definitiva la nueva ordenanza fiscal del servicio de recogida de basura de O Morrazo, que prevé importantes subidas en la tasa mensual para vecinos y negocios a partir de 2027, la Mancomunidade do Morrazo mantiene ahora en exposición pública otra nueva normativa: la Ordenanza Reguladora do Servizo de Xestión Integrada dos Residuos Municipais. El texto puede consultarse desde el 1 de abril y hasta final de mes.

Este sábado, el partido cangués Alternativa dos Veciños puso el foco en las sanciones previstas por infracciones leves relacionadas con el depósito de la basura. Entre las conductas recogidas figuran no separar los residuos por fracciones para su reciclaje, tirar la basura fuera del horario establecido, manipular o desplazar contenedores o no compostar en casa cuando exista obligación de hacerlo. Estas acciones pueden acarrear multas de entre 300 y 2.000 euros.

Alternativa dos Veciños, que cuenta con la concejala Victoria Portas en Cangas y que fue, junto al PP, uno de los dos grupos que votó en contra de la subida de la tasa, considera que estas sanciones son «desproporcionadas». La formación hace además un llamamiento a presentar alegaciones a un texto que, a su juicio, «se está tramitando con escasa difusión a pesar de su enorme impacto en la vida diaria de cerca de 80.000 personas».

Julio Santos Álvarez

En este sentido, reclama la suspensión de la tramitación hasta que se garantice una información pública real y se revise el sistema sancionador para reducir el importe de las multas.

Postura de la oposición

Victoria Portas sostiene que las sanciones de hasta 2.000 euros por infracciones leves suponen «un sistema desproporcionado que puede afectar gravemente a la economía doméstica». Añade, además, que no se puede pasar directamente a la sanción «sin una fase previa de información y pedagogía social».

Para Alternativa dos Veciños existe también una contradicción entre esta ordenanza técnica y la fiscal. «Mientras una establece el compostaje como obligatorio para determinadas viviendas, la otra lo presenta como una práctica voluntaria con bonificaciones. No puede ser obligatorio e incentivado al mismo tiempo. Esta incoherencia genera inseguridad jurídica», concluye.

El texto en tramitación recoge el régimen sancionador en los artículos 61 al 65. Entre las infracciones consideradas graves figuran el abandono o vertido incontrolado de residuos no peligrosos, la quema de basura, la obstrucción de la labor inspectora, la entrega de residuos a gestores no autorizados o la reincidencia en dos faltas leves en un mismo año. En estos casos, las multas podrían oscilar entre 2.001 y 100.000 euros.

Por su parte, las infracciones muy graves incluyen supuestos como vertidos que pongan en peligro la salud de las personas o causen daños graves al medio ambiente, así como la entrega de residuos peligrosos a agentes no autorizados. En estos casos, las sanciones podrían alcanzar un máximo de 3,5 millones de euros.