Medio ambiente
Estudiantes de un colegio de Vigo limpian la playa de Rodeira
La iniciativa forma parte de una serie de acciones de sensibilización ambiental y ecológica
R.M.
Un grupo de 30 estudiantes de 1º de Bachillerato y de 4º de ESO del centro educativo Colegio Vigo participó este viernes en una actividad de limpieza manual en la playa urbana de Rodeira, en Cangas. La iniciativa, enmarcada dentro de acciones de sensibilización ambiental, tuvo como objetivo fomentar la conciencia ecológica y el respeto por el entorno natural.
Los jóvenes, acompañados por los docentes Débora Sousa y Jesús Graña, se desplazaron en autobús hasta el arenal, donde desarrollaron la actividad entre las 9:30 y las 12:30 horas. Organizados en grupos, los alumnos recogieron diversos residuos arrastrados por el mar, entre ellos latas, plásticos, papeles, colillas, cuerdas, restos de redes, vidrio, madera y objetos voluminosos como un pallet e incluso restos orgánicos. Destacó especialmente la gran cantidad de residuos recogidos en la zona alta, con innumerables tipos de plásticos de la parte lindante con el paseo
El material recogido fue depositado en bolsas y contenedores habilitados, facilitados por el Concello de Cangas. A pesar del esfuerzo físico requerido debido a la extensión de la playa y la cantidad de residuos, la actividad resultó muy positiva para los participantes. Desde el centro educativo destacan que este tipo de acciones contribuyen a concienciar sobre el impacto de los hábitos cotidianos en el medio ambiente, así como sobre la importancia de preservar los ecosistemas y proteger la fauna marina. La educación ambiental, subrayan, es clave para formar ciudadanos responsables.
La jornada concluyó con una valoración muy satisfactoria entre el alumnado, que destacó la experiencia como enriquecedora tanto a nivel personal como educativo.
Desde el Colegio Vigo agradecen la colaboración del Concello de Cangas con la provisión de material para dicha limpieza (guantes y bolsas) y la gestión de los residuos recogidos.
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