Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reapertura OrmuzVentas automoción gallegaCentenario Juan BouzoAscender con más de 65 añosCrimen pozo PorriñoAspas tras Friburgo
instagramlinkedin

Infraestructuras

El concello visitará Portos por la cubierta para la nave náutica

El ejecutivo cangués presentará el proyecto para cambiarla y solicitará autorización para acometer la obra con fondos propios

Antón Iglesias, Araceli Gestido, Sagrario Martínez y Xiana Abal.

Antón Iglesias, Araceli Gestido, Sagrario Martínez y Xiana Abal. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

El gobierno local de Cangas mantendrá una reunión este lunes en Santiago con los responsables de Portos de Galicia para plantear el proyecto para la sustitución de la cubierta de la nave de deportes náuticos. El ejecutivo cangués ha asumido la necesidad de afrontar una actuación de empaque en lugar de reparaciones puntuales, y quiere destinar a este fin parte del dinero que tiene en remanente.

La entrevista en Portos tiene como objetivo contar con la autorización del ente autonómico para ejecutar esta obra y conocer si hay algún requisito a mayores que deba contemplar en el proyecto que ya está elaborando. La idea, en todo caso, es que el documento pueda estar listo en un breve plazo y que se pueda realizar la sustitución a lo largo de este 2026.

Noticias relacionadas

El cambio de cubierta será el tema principal que se pondrá encima de la mesa, pero la delegación canguesa aprovechará para consultar el estado de la desafectación de los terrenos de la plaza de abastos y de su entorno. La iniciativa había sido solicitada en varias ocasiones por el concello pero fue Portos quien decidió acometerla a finales de 2024, sin que por el momento se tenga conocimiento de cómo está el expediente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
  3. Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
  4. El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
  5. El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
  6. Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
  7. De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
  8. Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia

El castro de Montealegre, en Domaio, será de Moaña el 29 de abril para intentar su apertura antes de verano tras seis años de trámites

El castro de Montealegre, en Domaio, será de Moaña el 29 de abril para intentar su apertura antes de verano tras seis años de trámites

El Concello de Cangas modificará el ENIL para excluir parcelas privadas y reactivar la protección de Punta Balea

El Concello de Cangas modificará el ENIL para excluir parcelas privadas y reactivar la protección de Punta Balea

El Concello encarga la tasación de los terrenos para mejorar los accesos al campo de fútbol de A Graña, una obra para celebrar el centenario del Bueu

El Concello encarga la tasación de los terrenos para mejorar los accesos al campo de fútbol de A Graña, una obra para celebrar el centenario del Bueu

"Bernarda", unha historia sobre a Transición e o choque xeracional

"Bernarda", unha historia sobre a Transición e o choque xeracional

Sumar lamenta la falta de acuerdos de Moaña y Xunta en vivienda

Sumar lamenta la falta de acuerdos de Moaña y Xunta en vivienda

Asamblea de los comuneros de Moaña

Asamblea de los comuneros de Moaña

El susto compartido en la Comic-Con

Reunión de la comisión de Samertolaméu

Reunión de la comisión de Samertolaméu
Tracking Pixel Contents