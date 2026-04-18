El concello visitará Portos por la cubierta para la nave náutica

El gobierno local de Cangas mantendrá una reunión este lunes en Santiago con los responsables de Portos de Galicia para plantear el proyecto para la sustitución de la cubierta de la nave de deportes náuticos. El ejecutivo cangués ha asumido la necesidad de afrontar una actuación de empaque en lugar de reparaciones puntuales, y quiere destinar a este fin parte del dinero que tiene en remanente.

La entrevista en Portos tiene como objetivo contar con la autorización del ente autonómico para ejecutar esta obra y conocer si hay algún requisito a mayores que deba contemplar en el proyecto que ya está elaborando. La idea, en todo caso, es que el documento pueda estar listo en un breve plazo y que se pueda realizar la sustitución a lo largo de este 2026.

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El cambio de cubierta será el tema principal que se pondrá encima de la mesa, pero la delegación canguesa aprovechará para consultar el estado de la desafectación de los terrenos de la plaza de abastos y de su entorno. La iniciativa había sido solicitada en varias ocasiones por el concello pero fue Portos quien decidió acometerla a finales de 2024, sin que por el momento se tenga conocimiento de cómo está el expediente.