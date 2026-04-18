El Concello encarga la tasación de los terrenos para mejorar los accesos al campo de fútbol de A Graña, una obra para celebrar el centenario del Bueu

El Concello de Bueu tiene en marcha el expediente que debe conducir a la compra de los terrenos necesarios para la mejora de los accesos al campo de fútbol de A Graña, inaugurado en marzo de 2011. Esta semana ha dado un paso más con el encargo de la tasación y valoración económica de las parcelas que pretende adquirir, que superan los 5.000 metros cuadrados de superficie. El objetivo es completar el proceso en los próximos meses y que antes de final de año ya se pueda ejecutar, al menos provisionalmente, parte del proyecto para el acondicionamiento de este espacio. Probablemente sería el mejor regalo para la celebración del primer centenario del Club Deportivo Bueu, que según sus estatutos fue fundado en 1927.

Hasta ahora ya se elaboró una memoria sobre la idoneidad de los terrenos que se pretenden adquirir, redactada por el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, y que se ubican en una bolsa de suelo urbanizable no delimitado. Ahora toca realizar la medición y tasación económica de las parcelas catastrales necesarias para acometer el proyecto, una valoración que luego debe ser validada por un informe de los servicios técnicos municipales. El alcalde, Félix Juncal, explica que hace ya más de tres años mantuvo una primera toma de contacto con varios de los propietarios y que en cuanto esté concluida la tasación volverá a reunirse con ellos para intentar renovar aquel principio de acuerdo.

Desde el ejecutivo local apuntan que en estos momentos el Concello ya dispone de una reserva de crédito suficiente para afrontar la compra de los terrenos gracias a la resolución del contrato con Estrumaher y se calcula que será necesaria una inversión de 250.000 euros. "Non desbotamos incluso a adquisición dalgunha parcela máis no entorno do vial entre os dous institutos para mellorar aínda máis os accesos", avanza Juncal.

Una vista de parte de los terrenos que pretende adquirir el Concello de Bueu para mejorar los accesos y entorno del campo de fútbol de A Graña. / Fdv

El Concello mantuvo en las últimas fechas sendas reuniones informativas con el Club Deportivo Bueu. La primera con la directiva y la segunda con una representación más amplia de la masa social de la entidad. "Queremos agradecerlle á presidencia e a directiva á súa comprensión e paciencia. Cando mantivemos con eles a primeira reunión non tiñamos aínda a capacidade para poñer en marcha este proceso, pero agora a nosa intención é ter resolta a compra dos terreos neste 2026 e non desbotamos incluso unha primeira intervención provisional antes de rematar o ano", insiste el regidor municipal.

La propuesta que maneja el ayuntamiento va más allá de crear un nuevo acceso a las instalaciones de A Graña con capacidad suficiente para la llegada de autobuses, como habilitar nuevos espacios para usos deportivos y de ocio. Una de las opciones es aprovechar la cercanía del cauce fluvial del río Bispo para prolongar el sendero que discurre entre los centros educativos y el lavadero de O Valado.