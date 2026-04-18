El Concello de Cangas modificará el ENIL para excluir parcelas privadas y reactivar la protección de Punta Balea

El Concello de Cangas recuperará el proyecto para la declaración del ámbito de Punta Balea como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), una medida que afectaría inicialmente a unos 450.000 metros cuadrados de superficie, pero eliminando de la ecuación los terrenos de propietarios particulares. Así lo ha anunciado el ejecutivo cangués después de la reunión mantenida ayer con los colectivos promotores de la iniciativa, la Comunidade de Montes de Darbo y las asociaciones Anduriña y Mar de Pedra, en una cita que también sirvió para ir definiendo los siguientes pasos en la estrategia de actuación.

El primero de ellos se traducirá en la entrevista que se mantendrá el próximo día 27 con Abanca, titular de la Lagoa de Massó, y en la que estarán presentes responsables del gobierno local así como de los colectivos implicados. El objetivo es poner encima de la mesa el plan de recuperación de ese espacio para contar con el permiso de la entidad financiera, pero también con su colaboración, así como explicar el objetivo de retomar el ENIL. No será la única puerta a la que llamará el concello, que ya ha enviado solicitudes de reuniones con las tres administraciones con competencias en el lugar, Costas del Estado, Augas de Galicia y la Autoridad Portuaria de Vigo. En todas ellas se contará también con la presencia de las asociaciones. Ante la falta de respuestas satisfactorias en estos últimos dos años mediante la comunicación escrita, se ha optado por insistir y trasladar de forma directa y en persona sus inquietudes.

En paralelo el gobierno cangués trabajará en la modificación del ENIL para retirar de su ámbito las parcelas de titularidad privada. La razón no es otra que los cambios legislativos que se han producido y que dejan sin capacidad operativa a la administración local en caso de que los propietarios particulares opten por no respaldar la declaración. Habida cuenta de que en las últimas asambleas varios de los más de 50 afectados ya habían mostrado su rechazo, se ha optado por prescindir de esos terrenos y reducir el ámbito de ese futurible espacio protegido. En todo caso, se trata en su mayoría de dueños de parcelas pequeñas, por lo que la reducción de las dimensiones iniciales contempladas en el proyecto (45 hectáreas) no debería ser considerable. Las fincas incluidas en el ENIL serían, pues, las de los comuneros de Darbo, aquellas que están situadas en dominio público, y las que correspondan a Abanca siempre y cuando esta dé el visto bueno al proyecto.

Protección del espacio natural

La declaración de especial protección para el ámbito costero entre Punta Balea y As Barreiras comenzó a gestionarse en el año 2015 y se reactivó en el año 2021 con la intención de proteger un espacio de gran valor natural y paisajístico, facilitando su conservación y puesta en valor. En ese proyecto inicial se contemplaba incluso la necesidad de una partida presupuestaria de más de 310.000 euros para acometer una serie de actuaciones en los meses posteriores a la declaración de ENIL.

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Un año más tarde la iniciativa quedó paralizada después del informe desfavorable de la Autoridad Portuaria de Vigo a la desafección de los terrenos de su titularidad en A Congorza, y de que el resto de administraciones no se pronunciasen a favor de modo inequívoco. Ahora se confía en que el panorama varíe una vez está aprobado el plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, que ya contempla que esa zona no tiene un uso específico portuario, por lo que debe ser desafectada. El proceso debe pasar por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y, si finaliza con éxito, esas parcelas pasarían a ser dominio de Costas. En todo caso, no existe una estimación del tiempo que puede llevar toda la tramitación.