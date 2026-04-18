Asamblea de los comuneros de Moaña

La Xunta de Montes en Man Común de Moaña celebra este domingo 19, a las 10.00 horas, su asamblea general ordinaria en el local de A Tioura. El orden del día incluye el balance económico de 2026 y la votación del presupuesto y del plan de trabajos de 2026. También se tratará la cesión del quiosco del mirador de A Fraga así como medidas para acordar con los propietarios particulares para la limpieza de la biomasa de cara a protegerse de los incendios.