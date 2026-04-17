Augas Limpas organiza una protesta en la Alameda de Aldán contra los vertidos de fecales

La ría de Aldán volvió a perder este mes la categoría de zona A debido a los efectos de los vertidos, después de que en sus aguas se detectaran elevados índices de bacterias fecales. Ante este cambio, la Plataforma Augas Limpas ha convocado una protesta en la Alameda de Aldán para este viernes 17 de abril, a las 18.00 horas.

Además de la concentración, se realizará una instalación simbólica de una placa con el mensaje: “Desde este punto se está contaminando nuestra ría”. Posteriormente, y en colaboración con las asociaciones vecinales, se colocarán otras placas en los nueve puntos identificados de las parroquias de O Hío y Aldán desde los que se vierten aguas fecales.

Los convocantes aseguran sentirse “atónitos y molestos” por la pérdida de categoría y afirman tener “preguntas y demandas” sobre la contaminación de la ría a las que las administraciones “no contestan ni atienden”. Recuerdan, además, que esta pérdida se produjo apenas un año después de recuperar la calificación, lo que, a su juicio, evidencia que el saneamiento de la ría no ha mejorado.

La resolución, firmada por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), está fechada el miércoles 1 de abril. Para el sector del mar, el principal problema es que la calificación A permitía la venta directa del marisco, mientras que, al pasar a zona B, las capturas deberán permanecer al menos 24 horas en una depuradora.

Ante esta situación también alzó la voz la Organización de Mariñeiros Luso Galaica (Ormaluga), que señala directamente al Concello de Cangas como responsable por la “deficiente dimensión y gestión de la red de saneamiento en el municipio”. Ahora, Ormaluga ha remitido una carta abierta a la alcaldesa, Araceli Gestido, en la que advierte de que, “además del daño reputacional y del problema de salubridad”, para el sector de la navaja este cambio de categoría “implica la pérdida de nuestra principal ventaja competitiva”.

La organización solicita una reunión con la regidora para exponer las repercusiones de estos vertidos y abordar medidas a corto plazo.