Una protesta para poner rostro a los vertidos de fecales a la ría de Aldán

Un cartel con un enorme «emoticono» de un rostro enfadado, muy enfadado, y un lema bien claro y contundente: «¡¡Desde aquí vértense fecais que contaminan a ría!!».Con la colocación de estos paneles en el entorno de la alameda y de la Casa do Mar de Aldán la Plataforma Augas Limpas vuelve a visibilizar el malestar por los vertidos que afectan a esta ría, que a principios de este mes de abril volvió a perder la calificación como zona A. Una decisión tomada por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) debido al aumento de la presencia de fecales en el agua.

La plataforma convocó para este viernes un acto de protesta al que acudieron representantes vecinales, políticos y ciudadanía en general para pegar estos carteles en la «zona cero» de los vertidos fecales. Una iniciativa que proseguirá a lo largo de los próximos días por casi una decena de lugares más de las parroquias de Aldán y O Hío en los que hay identificados focos de contaminación por fecales que acaban en el medio marino. Desde Augas Limpas sostienen que el problema que afecta a la ría de Aldán es responsabilidad de todas las administraciones con competencias en la zona, como Concello de Cangas y Xunta de Galicia, y exigen respuestas y medidas para acabar con una situación que amenaza a un paraíso turístico y a la actividad pesquera y del marisqueo.

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La ría de Aldán perdió la calificación de zona A en noviembre de 2024, pero a finales de marzo de 2025 consiguió recuperarla. Un éxito efímero porque justo un año después las analíticas del Intecmar vuleven a revelar un volumen de restos fecales que no es compatible con la máxima categoría sanitaria y ambiental.