Medio ambiente
Una protesta para poner rostro a los vertidos de fecales a la ría de Aldán
La Plataforma Augas Limpas coloca paneles con un «emoticono» enfadado y el lema «¡¡Desde aquí vértense fecais que contaminan a ría!!»
Un cartel con un enorme «emoticono» de un rostro enfadado, muy enfadado, y un lema bien claro y contundente: «¡¡Desde aquí vértense fecais que contaminan a ría!!».Con la colocación de estos paneles en el entorno de la alameda y de la Casa do Mar de Aldán la Plataforma Augas Limpas vuelve a visibilizar el malestar por los vertidos que afectan a esta ría, que a principios de este mes de abril volvió a perder la calificación como zona A. Una decisión tomada por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) debido al aumento de la presencia de fecales en el agua.
La plataforma convocó para este viernes un acto de protesta al que acudieron representantes vecinales, políticos y ciudadanía en general para pegar estos carteles en la «zona cero» de los vertidos fecales. Una iniciativa que proseguirá a lo largo de los próximos días por casi una decena de lugares más de las parroquias de Aldán y O Hío en los que hay identificados focos de contaminación por fecales que acaban en el medio marino. Desde Augas Limpas sostienen que el problema que afecta a la ría de Aldán es responsabilidad de todas las administraciones con competencias en la zona, como Concello de Cangas y Xunta de Galicia, y exigen respuestas y medidas para acabar con una situación que amenaza a un paraíso turístico y a la actividad pesquera y del marisqueo.
La ría de Aldán perdió la calificación de zona A en noviembre de 2024, pero a finales de marzo de 2025 consiguió recuperarla. Un éxito efímero porque justo un año después las analíticas del Intecmar vuleven a revelar un volumen de restos fecales que no es compatible con la máxima categoría sanitaria y ambiental.
El PP reclama un plan integral y reforzar los controles
El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha presentado una moción para el próximo pleno en el que insta al gobierno local a asumir «de inmediato» un plan integral de actuaciones sobre la red de saneamiento, así como una auditoría técnica independiente que permita saber el estado de la infraestructura y el cumplimiento por parte de la concesionaria, además de adoptar las medidas que sean necesarias.
Los populares reclaman asimismo un mayor control y fiscalización del servicio, así como ejecutar los acuerdos plenarios adoptados en materia de saneamiento, informando periódicamente de ellos al pleno y a los ciudadanos. En este sentido, solicita la reprobación del gobierno local por «el incumplimiento sistemático de los acuerdos plenarios adoptados en este mandato en materia de saneamiento», algo que considera «una falta de responsabilidad institucional y de respeto por el órgano más representativo de la corporación».
Por último, insta al gobierno de Cangas a que el seguimiento de las actuaciones realizadas en materia de saneamiento y calidad del agua se lleven a cabo a través de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia